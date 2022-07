Bezirk Wiener Neustadt: Rotes Kreuz ruft zu Blutspende auf

Werbung

Sie werden immer knapper: Die Blutkonserven in Österreich, aber auch die Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger. Das Rote Kreuz rief daher vor einigen Tagen zur großen Blutspendeaktion auf.

Im Landesklinikum Wiener Neustadt macht sich der akute Blutmangel noch nicht bemerkbar. „Es müssen keine Operationen aufgrund fehlender Blutkonserven verschoben werden, aber natürlich sind diese kostbar und so gehen wir sehr streng damit um“, heißt es seitens des Landesklinikums. Auch, wenn die Not derzeit noch nicht bemerkbar ist, ruft man auch hier dringend zur Blutspende auf. Denn Blutspenden würde nicht nur Leben retten, es „ist gleichzeitig auch ein Gesundheitscheck für Spenderinnen und Spender. Jede Spende wird sorgfältig untersucht, bei Verdacht auf Erkrankungen wie zum Beispiel HIV oder Hepatitis werden die Spenderinnen und Spender umgehend informiert.“

In der Wiener Blutspendezentrale das Roten Kreuzes – diese ist für Wien, Burgenland und Niederösterreich zuständig – ist man über die bisherige Resonanz des Spendenaufrufs mehr als froh. Mittlerweile werden vier Mal so viele Blutspenden abgenommen als zuvor. In Wiener Neustadt selbst wurden im ersten Halbjahr 488 Vollblutspenden abgenommen. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es insgesamt 622. Im Bezirk gab es in den letzten sechs Monaten 1.557 Vollblutspenden.

Zu den wohl fleißigsten Spendern zählte der Ex-Berufsoffizier und ÖVP-Gemeinderat Johann Machowetz. Er war zwischen dem 26. Juli 1999 und dem 29. Juli 2020 insgesamt 163 Mal spenden. Wie er dazu kam? „Das war eine spontane Entscheidung“, erzählt er. Die weiteren Blutspenden hätten sich danach vor allem durch seine berufliche Tätigkeit ergeben. „Das wollte ich meinen Soldaten auch vorleben“, so Machowetz. Mittlerweile darf er sein Blut nicht mehr spenden, da er über 70 Jahre alt ist. „Es mag ärztliche Bedenken geben, die man dieser Altersgrenze gesetzt hat, aber meine zehn Blutspenden nach meinem 70. Geburtstag haben mir nicht geschadet und den Empfängern sicher geholfen!“

Frage der Woche KW28 Wie oft geht ihr Blut spenden? Einmal im Jahr Mehrmals im Jahr Nie



Weiter

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.