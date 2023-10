Wiener Neustädter Grundwasser: Das Ende des Anstiegs

Die trockenen letzten Wochen lassen es erahnen: Das Wiener Neustädter Grundwasser stagniert wieder, nachdem es seit Juni angestiegen war. Vor allem dank des regnerischen Frühjahres kletterte der Pegel in den Sommermonaten um immerhin zwei Meter nach oben, was sich unter anderem am Achtersee bemerkbar macht. Der See ist wieder vollständig geflutet, ein Durchqueren auf einer Landzunge ist nicht mehr möglich. Trotzdem: Für ein unbeschwertes bzw. ungefährliches Badevergnügen im nächsten Jahr müsste das Wasser noch um weitere drei Meter ansteigen.

Wie von der NÖN berichtet, gab es heuer keine Bademöglichkeit in der „Achterlacke“. Wegen Gefahr (etwa durch steile Abhänge) erteilte die Stadt Wiener Neustadt zunächst ein Badeverbot, dann wurde der See nicht zuletzt wegen Haftungsfragen auch noch komplett eingezäunt.