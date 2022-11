Warnstreik der ÖBB: Lockdown am Wiener Neustädter Bahnhof

Werbung

Gespenstische Stille herrschte Montagmorgen am Wiener Neustädter Bahnhof. Statt Pendler-Massen war fast nur Bahnhofs-Personal vor Ort, etwa, um Putzdienste zu erledigen. Verärgerte ÖBB-Kunden traf die NÖN am Bahnhof nicht - die meisten hatten sich wohl mit dem Auto auf den Weg in die Arbeit gemacht.

