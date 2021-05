Nach dem Brand vor einem Gemüse-Geschäft am „Ankerplatz“ in der Innenstadt gab es nur wenige Tage später wieder Feueralarm: Am Donnerstagabend brannte ein Altpapiercontainer vor einer Wohnhausanlage in der Lazarettgasse. Der Hauswart meldete das Feuer, wenig später war die Nachtbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt, die mit einem Tanklöschfahrzeug ausrückte, vor Ort. Der Hauswart hatte den Container bereits auf die Fahrbahn gestellt, was die Löscharbeiten erleichterte. Die Feuerwehrmänner fluteten den Container mit Wasser und löschten dadurch den Brand.

Warum es zu dem Feuer kam, ist noch nicht bekannt. Auffällig ist, dass bei beiden Fällen jeweils Altpapier angezündet wurde. Ob die beiden Brände in Zusammenhang stehen oder einfach nur brennende Zigaretten der Auslöser waren, könne man noch nicht sagen, heißt es seitens der Polizei – die Ermittlungen laufen.