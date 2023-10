Die Freiwillige Feuerwehr Wopfing lädt am Samstag, dem 11. November, ins FF-Haus Wopfing, wo ab 18 Uhr das Hans Ecker Trio spielt. Der Reinerlös des Abends wird zum Ankauf von wichtigen Gerätschaften und Ausrüstungsgegenständen verwendet.

Kartenvorverkauf bei der Bäckerei Mayrhofer in Waldegg, im Gasthaus Moser-Stockreiter in Wopfing, in der Würstelhütte Waldegg sowie am Gemeindeamt Waldegg.