Es waren viele Länder und Orte, in denen Adam Shephard gearbeitet und gelebt hat. Als er seine Frau, eine gebürtige Wiener Neustädterin, in London kennengelernt hatte, war bald klar: Der Lebensmittelpunkt wird 2000 nach Österreich verlegt. Auch wenn er zu Beginn kein Deutsch sprach, meint er heute: „Sprachprobleme hatte ich keine. Hier spricht fast jeder Englisch.“ Seine Frau schärfte ihm ein, am Anfang immer zu antworten: „Ich muss erst meine Frau fragen.“ Erst später wurde ihm die Bedeutung dieses ersten deutschen Satzes bewusst. Deutschkurs besuchte er keinen, die Sprache erschloss sich ihm nur durch Konversation.



Die ersten Jahre arbeitete der Australier bei Berlitz am Hauptplatz, wo er sogar zum Local Manager wurde. Im Management war er auch in den Jahren davor tätig. Nach einem Wirtschaftsstudium in seiner Heimat hatte er Jobs im Banken-, Versicherungs- und dann im Management-Bereich verschiedener Firmen. „In London habe ich mindestens 60 Stunden pro Woche gearbeitet. Das ist hier anders, hier ist es relaxed“, vergleicht Adam Shephard. Das empfindet er auch dann noch so, wenn er selbst im Privaten mit seinem Berufsleben konfrontiert wird. „Als Lehrer kennen dich hunderte von Leuten. Da werde ich immer wieder angesprochen, auch beim Kaffeetrinken“, ist sich Shephard seiner Rolle bewusst. Mit viel Leidenschaft unterrichtet er an der Bilingualen Mittelschule. Er holt die Schüler dort ab, wo sie es brauchen. Natürlich möchte er, dass sie mit ihm Englisch sprechen. Manchmal wird aber auch zum Deutschen gewechselt – dann wenn er merkt, dass die Schüler mit ihm reden wollen und es ihnen in ihrer Muttersprache leichter fällt.



„In Australien sind die Leute sehr locker, das ist in Österreich nicht immer so. Wenn mein Vater an einer Bushaltestelle sitzt, dann spricht er jeden an. Hier schaut jeder weg“, berichtet Adam Shephard. Er weiß aber, dass die reservierten Österreicher locker werden, wenn sie einen besser kennen.



Aufgewachsen ist er in Brisbane, der Hauptstadt von Queensland. Das Einzige, das ihm wirklich fehlt, ist der Strand: „Im Sommer muss ich immer ans Meer. Heuer geht es nach Griechenland.“ Nach Australien, wo sein Vater und seine Schwester mit ihrer Familie leben, kommt er selten. Das sei auch kein Urlaub für ihn, weil alle besucht werden wollen.

Die Australier und ...

… die Kängurus: Die Tiere seien in der Nähe von Menschen „sehr relaxed“. Am Golfplatz in Brisbane, wo sein Vater spielt, würden Kängurus auch am Spielfeld herumlaufen. Im Föhrenwald in Wiener Neustadt seien es eben die Ziesel.



… das Wetter: „Bei dem Wetter hier wird man depressiv. In Australien haben wir immer Sonnenschein“, spricht Adam Shephard den bewölkten Himmel während des NÖN-Gesprächs an.



… das Essen: Die Familie stammt ursprünglich aus England. Shepards Mutter kochte vieles, das dort auf den Tisch kommt. Bekannt sind Australier für ihre Barbecues, die Familie Shephard auch in Wiener Neustadt macht.