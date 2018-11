Badminton war die große Leidenschaft von Amin Al in seiner Jugend. Der Sport führte ihn mit 18 Jahren nach Wien. An die 30 Jahre ist das her. Badminton spielt er heute nur noch selten und dann hobbymäßig zum Ausgleich – nicht mehr in der Profi-Liga wie damals. In Wien machte der Inder eine Ausbildung zum Koch, war im Catering und in der Parlaments-Küche tätig. Irgendwann wurde ihm Wien zu laut und zu hektisch. Dabei ist seine Heimatstadt Dhaka mit mehreren Millionen Einwohnern noch größer.



Vor 20 Jahren fand er im Herzen von Wiener Neustadt einen Platz zum Wohnen und wurde sesshaft. „Am Anfang bin ich noch mit dem Zug nach Wien zum Arbeiten gependelt. Das ging gut“, erzählt Amin Al. Der Wunsch nach einem eigenen Restaurant begleitete ihn während dieser Zugfahrten. Vor zehn Jahren ergab es sich, dass das Lokal in der Herrengasse frei wurde – Amin Al überlegte nicht lange und machte sich selbstständig.



Heute ist er in seinem Restaurant „Indira“ zwar sein eigener Chef, arbeitet aber mehr als zuvor. „Ich liebe meine Gäste und mein Lokal. Aber ich arbeite viel, damit ich überleben kann“, so Amin Al. Vom Putzen übers Kochen bis zum Service macht er alles, auch wenn er Mitarbeiter hat. „Die Qualität muss passen“, ist Amin Al überzeugt. Die Zeit sei wie im Fluge vergangen. Vermutlich auch deshalb, weil sich der Inder hier zu Hause fühlt. Wiener Neustadt ist seine zweite Heimat geworden. Wenn er zu seiner Familie nach Indien fährt, verspürt er Heimweh nach Wiener Neustadt. „Es ist zwar meine Familie dort und ich freue mich, sie zu sehen. Aber ich kenne sonst niemanden und nichts mehr in Dhaka“, berichtet Amin Al. Meistens bleibt er zwei Wochen.



Mit seinem 12-jährigen Sohn unterhält er sich in seiner Muttersprache, das ist ihm wichtig.

Viel freie Zeit bleibt dem Restaurant-Betreiber nicht. Wenn er sich doch einmal etwas abzwicken kann, dann geht er gerne spazieren, schwimmen und natürlich Badminton spielen.

Die Inder und ...

… Yoga: Amin Al findet es gut, dass so viele Yoga-Kurse in Wiener Neustadt angeboten werden. Es sei nicht nur interessant, sondern auch gesund. Ihm selbst fehlt die Zeit dazu.



… ihre Küche: Die Schärfe der Speisen lasse sich von 0 bis 10 variieren. Man könne so kochen, dass es für jeden passt. Amin Al isst meistens in den Schärfen 3 bis 4.



… ihre Götter: Gerade im Hinduismus gibt es viele verschiedene Götter wie Elefanten oder Affen.