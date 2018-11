In wenigen Wochen wird Alejandra Arroyo ihren beiden Kindern Emma (6) und Robert (4) zum ersten Mal ihre Heimat zeigen. Dann fliegen sie nach Mexiko. „Ich vermisse viel: die Leute, das Wetter und vor allem das Essen. Wir haben uns schon eine Liste geschrieben, was wir alles essen werden“, verrät Alejandra Arroyo.



2005 lernte sie ihren Mann Richard Wagner kennen. Er machte damals ein Auslandssemester in Mexiko City. Vor zehn Jahren zogen sie in Österreich zusammen. Alejandras Schwiegermutter kommt ebenfalls aus Mexiko, im Gegensatz zu ihr aber aus einem kleinen Dorf. Das Aufwachsen in der Millionenstadt Mexiko City war auch mit ein Grund, weshalb sich die 35-Jährige nicht vorstellen konnte, bei der Familie ihres Mannes in Feistritz am Wechsel zu wohnen.



Nach vielen Stationen, bedingt durch den Managerberuf ihres Mannes, sind sie vor zwei Jahren in einem Reihenhaus in Wiener Neustadt sesshaft geworden.



Alejandra Arroyo findet die Stadt wunderschön, die Leute seien sehr offen, hilfsbereit und weniger gestresst als in Wien. Der Akademiepark ist ihr aber dann doch zu ruhig: „Ich mag das Stadtzentrum von Wiener Neustadt. Beim Besuch meiner Mama im Herbst waren wir viel spazieren und haben vieles entdeckt“, berichtet die Mexikanerin. Beim großen Dom ist es etwa der kleine Turm rechts vom Haupteingang, den die beiden „Rapunzelturm“ nennen. Auch den jüdischen Friedhof haben sie nicht gekannt.



Gerade jetzt im Frühling mag es Arroyo, wenn alles blüht: „Am schönsten sind die Magnolienbäume, die habe ich nicht gekannt.“ In Mexiko ist es immer sommerlich und die Natur ist ständig grün. Ihr Beagle „Salsa“ liebt es, in der Sonne zu liegen, das hat er schon in Mexiko gemacht. Heute geht die elfjährige Hundedame nur mehr kürzere Strecken.



Dank „Salsa“ lernte Arroyo auch recht bald Deutsch. Beim Gassigehen freundete sie sich mit einer Dame an: „Sie hatte sehr viel Geduld mit mir und viel mit mir gesprochen.“ Zuhause spricht die Familie „Deutschlisch“, wie es Alejandra Arroyo nennt.



Immer wieder wird zwischen Deutsch, Spanisch und Englisch gewechselt. Englisch lernte die studierte Wirtschafterin bereits an einer amerikanischen Schule in Mexiko City. Die Sprachgewandtheit hilft ihr, wenn sie in der Tischlerei ihres Schwiegervaters mitarbeitet. Hier verrichtet sie kleinere Bürotätigkeiten.

Mexiko und ...

… das Essen: Der Geschmack ist in Mexiko ganz anders – das beginnt bei den Chips mit einer besonderen Schärfe, geht über die Tortillas und endet beim Obst und Gemüse. Alejandra Arroyo kocht daheim auch mexikanisch, wie zum Beispiel Mole (Anm., verschiedene Saucen) oder mexikanischen Reis.



… der Día de los Muertos: Allerheiligen ist in Mexiko ein buntes Fest, das auf die Azteken zurückgeht. Es gibt Totenköpfe aus Zuckerguss, einen liebevoll geschmückten Altar im Haus und zu den Gräbern werden die Lieblingsspeisen der Toten gebracht. „Es besteht der Glaube, dass sie in dieser Nacht zurückkommen“, so die Mexikanerin.



… Mexiko City: Die Stadt ist riesig, hat sich aber auch ihre kleinen Inseln, wie es Arroyo nennt, bewahrt. Hier wirkt noch alles wie in der Kolonialzeit. Meist sind es kleine Vierecke mit einem Platz und rundherum traditionellen Häusern.