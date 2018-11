Dass Alejandro und Michaela Valle heute in Österreich leben, ging auf die Initiative des 40-Jährigen zurück. „Wir haben zehn Monate gemeinsam in Chile gelebt, aber ich war neugierig auf ihre Familie und ihr Leben hier“, berichtet Alejandro Valle. Er fühlt sich wohl hier, sieht Wiener Neustadt als sein Zuhause – auch wenn es schwer war, einen Job zu finden und Deutsch zu lernen. Seine Frau, eine Diplomingenieurin, arbeitet als Kalkulantin bei einer Wiener Baufirma. Valle fand schließlich eine Arbeit als Video Producer bei MediaShop in Neunkirchen. Das Team gab ihm eine Chance, auch wenn sein Deutsch nicht perfekt ist.



Im Sommer werden die beiden dennoch ihre Jobs auf Eis legen und wieder auf Reisen gehen. Sie brauchen mehr Stille und mehr Luft zum Atmen.



Finden wollen sie beides in Lateinamerika, auf einem sechsmonatigen Trip ohne genauen Plan und ohne Stress. Sie wissen nur, dass sie in Kuba beginnen und Weihnachten bei VAlles Familie feiern wollen. Dabei soll ein Dokumentarfilm über das Leben und die Menschen entstehen. Vor zwei Jahren machte Alejandro Valle mit seinem Film „Der Klang der Stille“ über ein verlassenes Haus in Dreistetten von sich reden. Via Facebook fanden sich viele, die mitmachen wollten. Die Premiere war dann im Kino in Wimpassing.



Alejandro Valle war schon immer offen für neue Kulturen. Dass es so die große Liebe finden würde, war aber nicht seine Absicht. Er öffnete seine Wohnung in Punta Arenas, einer Stadt ganz im Süden Chiles, über die Internetplattform Couchsurfers. So kam Michaela zu ihm. Sie reiste alleine und wollte auch die autonome Region Magallanes besuchen. Diese liegt in Patagonien und ist berühmt für den Nationalpark Torres de Paine mit seinen Gletschern.



Nach drei Monaten kam die Wiener Neustädterin wieder, bald wurde geheiratet und das Ehepaar lebte zusammen in Chile. Bis Valle den Wunsch äußerte, in Österreich zu sein. „Hier habe ich mich verändert, ich bin mehr zum Österreicher geworden. Meine Frau vermisst den ‚Chile Boy‘ in mir“, gibt er offen zu. In seiner Heimat sind die Menschen offener und spontaner. Zur Begrüßung gibt es für jeden ein Bussi, um sich zu treffen, müssen keine wochenlangen Pläne gemacht werden.



Nach ihrer großen Reise wollen sie wieder im Raum Wiener Neustadt wohnen.

Der Chilene und ...

... sein Hut: Alejandro Valle sieht man kaum ohne Hut. Als Jugendlicher kleidete er sich mit langem Ledermantel und großem Cowboyhut. Heute ist der Mantel weg und die Hüte sind kleiner geworden – 12 verschiedene hat er hier in Österreich, in Chile noch einmal 15.



… seine Heimat: Punta Arenas (127.000 Einewohner) ist die Hauptstadt der autonomen Region Magallanes im Süden von Chile. Um in den restlichen Teil Chiles zu kommen, müssen die Menschen entweder fliegen oder die Straßen über Argentinien nehmen.



… das Klima: In Punta Arenas wird es nie kalt, meistens hat es um die 23 °C. Durch die Länge hat Chile mehrere Klimazonen. Es gibt sogar eine Wüste, die das Ehepaar auf seiner Reise besuchen will.