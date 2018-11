Ali Reza Zarei – von allen Ali genannt – war zwei Jahre alt, als seine Eltern mit ihm und seiner älteren Schwester vor den Taliban von Afghanistan in den Iran flohen. Die Erinnerung an sein Geburtsland lebt nur in seiner Muttersprache weiter. Seine vier jüngeren Geschwister wurden im Iran geboren. Im neuen Land lebte die Familie zwar geduldet, aber dennoch unter schwierigen Bedingungen. Das wurde für seinen Vater zu viel und er ging zurück nach Afghanistan. Seit vier Jahren gibt es kein Lebenszeichen von ihm: „Wir befürchten zu 90 Prozent, dass er ermordet worden ist“, spricht es der 19-Jährige aus. Er musste die Schule abbrechen und für das Einkommen der Familie sorgen – mit Jobs als Schneider, bei der Müllabfuhr und am Bau. Je älter er wurde, desto mehr sorgte sich die Mutter um seine Sicherheit. Die Familie lebte ohne Vater als illegale Emigranten im Iran.



Alis Flucht wurde organisiert, er packte das Nötigste zusammen und verließ vor drei Jahren seine Mutter, seine vier Schwestern und seinen kleinen Bruder. Halt und Kraft gaben ihm die Gebete seiner Mutter, auch er selbst betete auf der dreimonatigen Flucht.



An der österreichischen Grenze wurde er aufgegriffen, eigentlich wollte er nach Schweden, gelandet ist er in Traiskirchen. Zwei Monate später kam er nach Wiener Neustadt, fand gleichaltrige Freunde und viele Einheimische, die sich seiner annahmen. Unter ihnen war von Beginn an auch Gabi Sturm-Petritsch. Vor allem sie war es, die viele Hebel für den Jugendlichen in Bewegung setzte. Ihr ist es zu verdanken, dass Ali drei Jahre nach seiner Flucht fehlerfrei Deutsch spricht, dass er seinen Hauptschulabschluss mit sehr gutem Erfolg nachholte und schon bald maturieren wird. Derzeit besucht er nicht nur die Krankenpflegeschule in Baden, sondern auch die Abendschule für Maschinenbau an der HTL Wiener Neustadt. Da er sich immer schon für Medizin interessiert hat, überlegt Ali, ein FH-Studium für biomedizinische Analytik zu absolvieren.



Der junge Mann bekam viele Chancen und nutzte sie auch. Schon bald durfte er von der Jugendunterkunft zu Familie Zauner übersiedeln. Heute lebt er bei Gabi Sturm-Petritsch und ihrem Mann Gerold. „Seit Mittwoch wohnt auch mein Freund Mohammed bei uns“, freut sich Ali. Er hat ebenfalls afghanische Wurzeln und lebte dann im Iran. Kennengelernt haben sie sich erst in Wiener Neustadt.



Alis sehnlichster Wunsch ist es, seine Familie nachholen zu können. Er telefoniert mit ihnen und tauscht Fotos aus. Gerold Petritsch war sie schon im Iran besuchen. Dadurch weiß Ali, wie es ihnen geht.

Afghanistan und ...

… das Essen: Alis Mutter kocht gerne für die Familie, dabei durfte er oft zusehen. Manchmal versucht er, die persischen Spezialitäten auch hier nachzukochen. Aber: „Ich habe mich schon an das österreichische Essen gewöhnt.“ Gegessen wird alles außer Schweinefleisch.



... das Neujahrsfest: Auch hier feiert Ali mit seinen Freunden das Fest am 21. März. Jedes Jahr wird nach einem Tier benannt – heuer ist es das Jahr der Schlange.