Amadi Onyegbula – auch bekannt als „Salomon“ – legte einen weiten Weg zurück, bis er in Wiener Neustadtwar.



Lange wussten seine Angehörigen nicht, wo er gestrandet war. Mit dem Boot kam er über das Meer nach Europa. Erst wusste er selbst gar nicht, wo er ist. Von Italien aus schlug er sich dann nach Österreich durch. 2010 war das. Alleine war er, denn er war der Einzige aus seiner Familie, der Nigeria verließ.



Einsam ist Salomon heute nicht mehr: „Als ich ankam, hatte ich niemanden hier. Ich kannte niemanden.“ Das änderte sich bald. Recht bald nach seiner Ankunft erhielt er viel Unterstützung vom Team der Straßenzeitung Eibisch-Zuckerl, allen voran die verstorbene Brigitte Haberstroh mit ihren Eltern Irmgard und Anton Blaha sowie von Hermann Hofbauer vom Verein Black Carabao aus Felixdorf. Daraus haben sich Freundschaften entwickelt, die bis heute halten. Viele kennen den Nigerianer, der immer lächelt, durch den Verkauf des Eibisch-Zuckerls. Salomon wird von vielen Leuten im Laufe des NÖN-Gesprächs freundlich begrüßt, lernt Deutsch und lebt alleine in einer kleinen Wohnung.



Besuch bei der Familie in Nigeria



Im Herbst 2013 bekam er seine positive Aufenthaltsbewilligung für Österreich. Heuer im Mai besuchte er seine Familie in Imo State („Es ist wie Niederösterreich“) in Nigeria. Sechs Geschwister und seine Mutter leben hier. Sein Vater ist vor zwei Jahren verstorben. Klassische Gärten bei Einfamilienhäusern wie hier gibt es in Nigeria nicht. Das Land wird zum Anbau für Obst und Gemüse genutzt.



Das Wiedersehen vor einigen Wochen mit seinen Lieben lässt ihn auch heute noch übers ganze Gesicht strahlen. Zurück möchte und kann er aber nicht mehr: „Wiener Neustadt ist mein Zuhause heute, meine neue Heimat.“ Die heißen Sommer setzen ihm weniger zu als die eisigen Winter. Schwimmen im Akademiebad findet der Nigerianier schön. Auch wenn er noch nicht oft dort war.



Es gibt vieles, das Salomon an Wiener Neustadt schätzt: Die Stadt ist sauber und nett, die Umwelt ist intakt und die Sicherheit ist hervorragend. Er mag es, dass alles organisiert ist: „Wiener Neustadt ist der beste Ort zum Leben“, meint Amadi Onyegbula.

Die Nigerianer und ...

… Egwusi-Suppe: Dieses Gericht wird aus Samen gekocht, die den Kernen von Wassermelonen ähnlich sind. Salomon ist selbst ein begeisterter Koch.



... Palmen-Wein: Salomon verrät, dass man zwar am Morgen durchaus viel davon trinken kann - aber nach fünf Minuten die Wirkung einsetzt.