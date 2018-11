Voriges Jahr legte die Rumänin Anca Stroia ein klares Bekenntnis zu Wiener Neustadt ab: Sie kaufte sich mit ihrem Mann Razvan ein Haus. Hier lebt sie nun mit ihrem Mann, ihren Schwiegereltern und ihren beiden Zwergpinschern Maxi und Muffi.



Dabei war nicht immer klar, dass sie hierbleiben wird. Die Liebe brachte sie her – doch sie hielt nicht lange. Deutsch lernte sie in der ersten Zeit fast nicht. „Die ersten vier Jahre war ich ohne Job, ich wollte nur zurück nach Rumänien“, erinnert sich Anca Stroia. Doch dann kam alles anders: Die Schwester ihres Ex-Freundes stellte ihr einen Bekannten vor: Razvan Stroia kam mit seinen Eltern bereits als Kind nach Wiener Neustadt. Sein Vater arbeitet in der Herrenabteilung von Sorelle Ramonda, seine Mutter arbeitet bei Riccardo Aureli im „Fratelli“ und auch Razvan war zehn Jahre Pizzakoch dort. Es war Liebe auf den ersten Blick zwischen Anca und Razvan. Bereits nach einem Jahr heirateten die beiden 2012 standesamtlich in Wiener Neustadt. Die kirchliche Trauung war 2013 in Kronstadt.



Dank Deutschkursen vom AMS und BFI klappte es dann auch mit der Sprache. Es ist die vierte Fremdsprache neben Englisch, Italienisch und Spanisch für die Absolventin der Wirtschaftsuniversität.



Susi Karas gab ihr eine Chance als Kellnerin in ihrem „Colibri“. Heute, nach drei Jahren, ist Anca Stroia dank der Familie ihres Mannes und ihrer Arbeit heimisch in Wiener Neustadt geworden. „Susi ist wie eine Mutter für mich. Durch meine Arbeit kenne ich viele Menschen hier. Wenn ich in Rumänien bin, vermisse ich das“, verrät Anca Stroia. Ihre Eltern kommen sie immer wieder in Österreich besuchen.

Die Rumänen und ...

… Dracula: Spitze Zähne hat Anca Stroia keine. Angst vor Vampiren auch nicht. Im Gegenteil: Draculas Burg ist sehr schön, davon überzeugte sie sich bei einem Besuch. Und es gibt dort auch einen Wunschbrunnen.



... das Schwarze Meer: Als Kind war Anca Stroia oft am Schwarzen Meer, weil die Verwandten ihrer Mutter dort lebten. Heute fährt sie nach Italien oder Kroatien ans Meer.



... der Respekt: Anca Stroia berichtet, dass man in Rumänien nicht respektiert wird – vor allem nicht als Frau. „Das korrupte System hat überlebt und ich glaube, es wird noch schwieriger werden“, meint Stroia.