Fast ihr halbes Leben ist Anne Kirschner nicht mehr in ihrem Heimatland Estland. Mit 18 Jahren zog sie von Tallinn weg, jetzt wird sie bald 35.



Nach Stationen in Deutschland, Salzburg, Tirol und Wien lebt sie seit August vorigen Jahres mit ihrem Mann und den beiden Töchtern Alina (4) und Amelie (7) in Wiener Neustadt. Die Wohnung in Wien wurde zu klein, sie suchten nach einem Haus in Wien oder Umgebung. Nach Wiener Neustadt kamen sie durch Zufall. Weder Anne noch ihr Mann Alex hatten vorher einen Bezug hierher. Eine Bekannte postete das Haus auf Facebook. So nahm das Schicksal seinen Lauf. Der Verkauf wurde besiegelt, die Übersiedlung beschlossen. „Ich war überrascht, wie freundlich alle waren – auch am Magistrat. Weder ein Volksschul- noch ein Kindergartenplatz waren ein Problem. Ich bin auch zurückgerufen worden, in Wien ist das ganz anders“, berichtet Anne Kirschner.



Überrascht und erschrocken war sie auch über eine ein Meter lange Schlange im Garten ihres Hauses nahe der Schmuckerau. Über die Wiener Neustadt-Facebook-Gruppe war rasch Hilfe gefunden. „Hier sind alle sehr hilfsbereit. Wenn ein Kind auf der Straße weint, kommt gleich jemand und fragt. Wenn ich über die Straße gehen will, bleiben die Autofahrer stehen“, schildert die Estin ihre Erfahrungen. Es gibt Vieles, was ihr an Wiener Neustadt gefällt: das viele Grün, die schönen Gebäude und die vielen Schulen. Nirgends herrsche Hektik: „Hier finde ich meine innere Ruhe“, so die Großstädterin. Auch wenn sie das Leben in großen Städten wie Tallinn oder Wien gewohnt ist, möchte sie nicht mehr zurück. Ihre Arbeit in Wien als Bürofachkraft hat sie gekündigt, weil sie nicht mehr pendeln wollte. Derzeit geht sie viel spazieren, auch in der Innenstadt. „Ich mache gerade meinen Führerschein, weil ein Auto habe ich in der Stadt ja nie gebraucht“, so die 34-Jährige.



Wiener Neustadt gefällt auch ihrer Mutter, die zweimal im Jahr zu Besuch kommt. Einmal jährlich fliegt Familie Kirschner nach Tallinn, um dort Verwandte zu besuchen, das Meer zu genießen und an der Promenade zu spazieren. „Ich kann mir keinen Sommer ohne Meer und keinen Winter ohne Schnee vorstellen“, verrät die Nordländerin.

Estland und ...

… die Fähren: Schiffe sind für Esten ein Mittel, um sich fortzubewegen.



„Ich bin so oft mit den Fähren gefahren, dass ich mir nicht vorstellen kann, warum Leute eine Woche eine Kreuzfahrt machen wollen“, so Anne Kirschner.



… das Essen: Die Blutwurst ist in Estland ein traditionelles Gericht. Es gibt sie auch in vegetarischer Form aus Roten Rüben. Gegessen wird sie mit Sauerkraut und Erdäpfeln zu Weihnachten. Eine Besonderheit ist auch der frisch gefangene Fisch.



… die Landschaft : Tallinn hat eine schöne Altstadt, die am Meer liegt und eine herrliche Promenade hat. Das Land ist sehr grün mit vielen Wäldern.