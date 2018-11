Die vergangenen Tage waren für den Kroaten Arina Abdija besonders spannend. Der überraschende Einzug seiner Landsleute ins WM-Finale freut ihn: „Das ist super, sie haben sehr gut gespielt.“ Am Sonntag fieberten er, seine Familie und die Gäste im Eiskaffee „La Piazza“ dem Sieg entgegen. Doch es kam anders, Kroatien unterlag Frankreich mit vier zu zwei. Gefeiert hat die Familie dies nur im engsten Kreis, auch wenn man ein paar andere kroatische Familien in Wiener Neustadt kennt. Arina Abdijaliebt sein Heimatland, das er nur mehr im Winter besuchen kann. Drei Monate genügen, um alle Verwandten in Mali Losinj auf der kleinen Insel Losinj in der Kvarner Bucht zu besuchen. Auch seine Ehefrau lebt noch dort. „Sie macht eine Ausbildung und lernt Deutsch, dann kommt sie nach Wiener Neustadt“, erzählt der 23-jährige Kroate. Sein goldener Ehering an seiner linken Hand strahlt dabei mit seinen Augen um die Wette. Seit eineinhalb Jahren ist er verheiratet, seit zwei Jahren lebt er in Wiener Neustadt. Gemeinsam mit Vater, Mutter, Bruder Astrit und Schwägerin Majlinda betreibt er das Eiskaffee. Das Leben und Arbeiten auf einem Hauptplatz ist ihm nicht fremd. Seine Familie ist stark im Tourismus am Hauptplatz von Mali Losinj vertreten – mit Restaurant, Unterkünften und einem Eisgeschäft.

Saison dauert auf der Insel nicht lang genug

Seine Eltern entschlossen sich zum Weggehen, als er elf Jahre alt war. Der Grund war, dass die Saison auf einer Insel nur eineinhalb bis zwei Monate dauert. Das ist hier in Wiener Neustadt anders. Zuvor waren sie in der Steiermark in Köflach. Es gibt vieles, dass Arina Abdija an Wiener Neustadt mag: die Altstadt selbst, die Natur und die Parks. Doch leider bleibt ihm fast keine Zeit, etwas zu entdecken. Die ganze Familie ist mit viel Elan im Eiskaffee zu finden. Das Lieblingseis vom Chef ist Cookies, seine Gäste mögen auch gerne das Eis des Jahres: Erdbeer-Fiocco. Für die Zubereitung sind Mutter Hatije und Vater Nusret zuständig. Am meisten vermisst er das Meer. Und auch wenn es nur sechs Stunden Fahrzeit entfernt ist, so findet Arina Abdija doch keine Möglichkeit hinzufahren. Immer wieder kommt ihn seine junge Frau hier besuchen. Wenn er im Winter dort ist, dann ist dieser Aufenthalt auch mit der Suche nach neuen Eiskreationen verbunden. Inspirationen dazu holt er sich auf einer großen Messe in Italien, in Rimini.

Kroatien und ...

… das Essen: Mutter Hatije Abdija bereitet nicht nur das Eis zu, sondern sie kocht auch das Essen für die Familie. Die Lieblingsspeise ihres Sohnes Arina sind Spaghetti mit Meeresfrüchten.Ihre Küche wird viel von Fisch und Meeresfrüchten bestimmt. Es gibt aber auch Salat- und Nudelvariationen.

... die Insel Losinj: Mit der Fähre kommt man über die Insel Cres nach Losinj.Im Hauptort Mali Losinj leben über 8.000 Menschen. Im Sommer kommen viele Touristen, die Saison ist kurz.

... die Fußball-WM: Bei der Weltmeisterschaft spielte die kroatische Nationalmannschaft am Sonntag im Finale. Das Spiel endete 4 zu 2 für Frankreich. 1998 belegten die Kroaten bei der WM den dritten Platz.