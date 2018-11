Wenn die Tür zu seiner Schuhreparatur Werkstätte und seinem Army Shop in der Brodtischgasse aufgeht, dann kann es schon passieren, dass Aschot Schahnasaryan mit „Hallo, Herr Künstler“ begrüßt wird. Seine Kunden wissen, dass er alles reparieren kann und für alles eine Lösung findet.



Auch wenn er das Handwerk bereits beim Militär in der Nähe von Moskau gelernt hat, so schlug er doch erst einen anderen Weg ein. „Meine Mama war Lehrerin und sie sagte: Junge, du willst nicht Schuhmacher sein“, erinnert sich der 55-Jährige. Also ging er vom armenischen Dorf zur Tante in die Ukraine, um dort Auto- und Traktorkonstruktionen zu studieren. Seinen Diplom-Ingenieur musste er sich in Österreich erst mühsam anerkennen lassen.



Mit der Familienplanung setzte auch ein Umdenken bei Aschot Schahnasaryan ein. Seine Mutter war verstorben, er erlebte die 1990er-Jahre als chaotisch in der damaligen UdSSR. Keine Voraussetzungen, um seine Kinder hier großzuziehen. Also ging er auf Empfehlung eines Landsmannes im Dezember 1997 nach Wien. Seine Frau kam erst nach, als der gemeinsame Sohn David sieben Jahre alt war. Die Anfangszeit im neuen Land war, ohne ein Wort Deutsch zu können, schwierig. Doch Aschot Schahnasaryan lernte die Sprache innerhalb weniger Monate.



Bis er nach Wiener Neustadt kam und beruflich sesshaft wurde, dauerte es noch zehn Jahre. „Ich habe verschiedene Gewerbe gehabt und in verschiedenen Berufen gearbeitet“, berichtet der gebürtige Armenier. Er arbeitete am Bau, als Automechaniker und fuhr mit Kleintransportern – solange bis er von der kleinen Schuhmacherei in Wiener Neustadt erfuhr: „So ein Geschäft gibt es in Wien nicht: Es ist alteingesessen, ich habe eine tolle Kundschaft und einen guten Ruf“, freut sich Aschot Schahnasaryan. Später kam dann auch noch ein Army Shop dazu, den er ebenfalls übernahm. Ein Teil des Geschäftes ist gekauft, einer gepachtet.



Auch wenn er Armenien bereits mit 17 Jahren verließ – erst zum Militär, dann zum Studium und dann zum Arbeiten, fühlt er sich seinem Land verbunden. Erst unlängst war er mit seiner Frau, einer Wirtschaftsingenieurin, seinem Sohn David, er studiert Jus, und seiner 14-jährigen Tochter Marie dort. Sie besuchten das Grab seiner Eltern und schauten auch bei seinem Vaterhaus, das aber renovierungsbedürftig ist, vorbei.

Armenien und ...

… das Essen: Laut Aschot Schahnasaryan gäbe es zwei Länder, die für ihre Kulinarik bekannt seien: Frankreich und Armenien. „Bei uns gibt es gutes, günstiges Essen mit viel Fleisch und Fisch. Das Gegrillte mit den vielen Kräutern erinnert mich an meine Kindheit“, so der 55-Jährige. Die Mehlspeisen seien süßer als hier, zu Weihnachten bäckt seine Frau 15 verschiedene Sorten. Von einem Besuch in Armenienwird immer Schokolade mitgenommen. Die Schwägerin arbeitet in einer großen Schokoladenfabrik.

… Etschmiadsin: „Wir sind die ersten Christen“, sagt Aschot Schahnasaryan stolz über Armenien. Die Anlage Etschmiadsin, 25 Kilometer von der Hauptstadt Erevan entfernt, besucht er gerne.