Blago Vukadin ist ein sehr zuvorkommender Mann. Er fragt, ob der gewählte Sitzplatz im Café passe und ob es störe, wenn er rauche. Dann beginnt er von seinem Leben zu erzählen – ganz offen. Seit einem Jahr ist er Witwer, die Krankheit seiner Frau kam überraschend und verlief schnell. Einmal im Monat fährt er nun zu ihrem Grab nach Zagreb. Das gemeinsame Haus am Meer in Porec hat er verkauft, die kleine Wohnung in Zagreb behalten. Er fühlt sich wohl in Wiener Neustadt, wo er seit 2002 lebt. „Es ist eine angenehme Stadt zum Leben. Ich schätze auch die Wien-Nähe, weil ich dort gerne in Ausstellungen gehe. Aber auch in Wiener Neustadt gibt es ein großes kulturelles Angebot“, meint Blago Vukadin.



Geboren wurde er 1965 im Ort Duvno (Tomislavgrad) – damals Jugoslawien, heute Bosnien-Herzegowina – aufgewachsen ist er in Zagreb. 1986 kam er zum Studieren nach Graz (seine vier Geschwister leben hier), er wollte Dolmetscher werden. Abgeschlossen hat er nicht, die Liebe und die Arbeit kamen dazwischen. Nach der Geburt von Tochter Daniela übersiedelte die junge Familie nach Zillingdorf („Hier gab es eine günstige Wohnung für uns.“) und neun Jahre später schließlich nach Wiener Neustadt. Heute lebt Blago Vukadin alleine hier. Seine beiden Kinder sind zum Studieren nach Deutschland gegangen – Tochter Daniela nach Berlin, Sohn Christian nach München. Sein Stiefsohn Fran lebt in Zagreb.



Neben seiner Arbeit als Handelsvertreter übersetzt er Literatur und schreibt Gedichte, Kurzgeschichten sowie längere Prosatexte. Diese werden regelmäßig in diversen Literaturzeitschriften und auf kroatischen Internetportalen veröffentlicht. Bis jetzt sind vier seiner Bücher erschienen. Bis Anfang 2019 sind drei weitere geplant. Es sind die Geschichten der einfachen, kleinen Menschen, die er am Wochenende und des Nächtens zu Papier bringt. „Das Schreiben ist für mich Psychotherapie. Ich schreibe in meiner Muttersprache, da ich auf Kroatisch meine Gefühle besser ausdrücken kann“, verrät Blago Vukadin.



Wenn er einmal in Pension gehen sollte, möchte er alles ins Deutsche übersetzen und in Österreich auflegen.

Kroatien und ...

… das Klima: „Es ist eindeutig besser als hier. Mit meiner Frau war ich gerne am Meer“, berichtet Blago Vukadin.



… die Mentalität: Österreicher seien den Kroaten in der Mentalität sehr ähnlich. Störend empfindet Vukadin den übertriebenen Nationalismus seiner Landsleute.



… das Essen: Sarma ist ein typisches Essen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die besten gefüllten Sauerkraut-Rouladen bekomme man in Wiener Neustadt laut Blago Vukadin im Eterno. „Hier werden sie von der Mutter des Betreibers, einer Serbin, gekocht. Ich gehe gerne hin.“