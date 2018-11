Bojana Radulovic ist keine Fußballerin. Zum Ausgleich macht die Boutique „Cesare“-Besitzerin Yoga – und das täglich in der Früh „zur selben Zeit und am selben Ort“. Fußball spielt ihr Mann Vladan. Sein Sport brachte die beiden vor 28 Jahren von Serbien nach Österreich – erst nach Eisenstadt, dann nach Mattersburg und nach der Geburt des dritten Kindes nach Wiener Neustadt. Olga ist heute 14 Jahre alt und besucht das BG Babenbergerring. Ihre beiden Geschwister Luka (27) und Neda (25) studieren beide im Ausland.



Vor 16 Jahren eröffnete das Ehepaar seine Boutique in Wiener Neustadt. „Innerhalb von einer Nacht haben wir beschlossen, unser Haus in Mattersburg zu verkaufen und nach Wiener Neustadt zu ziehen“, erinnert sich Bojana Radulovic.



In der Innenstadt, nur zwei Gehminuten von ihrem Geschäft entfernt, fand sich eine schöne Wohnung mit großer Terrasse. Sie weiß die Lebensqualität in der Stadt zu schätzen: „Hier ist alles sehr sauber. Du spürst nichts von Kriminalität. Ich fühle mich sehr sicher“, so Radulovic.



Ihr neuer Lieblingsplatz ist der Marienmarkt. Hier kauft sie ein, trinkt einen Kaffee oder isst einen Happen. Überhaupt liebt sie es, dass sie überallhin zu Fuß gehen kann – sei es zum Einkaufen oder zu den Ärzten. Viel Zeit bleibt der modebewussten Serbin nicht.



Bald schon eröffnet sie mit ihrem Mann ihre dritte Boutique in der Innenstadt (siehe auch Seite 18). Neben dem Cesare gibt es seit drei Jahren ein Geschäft in der Wiener Wollzeile. Jede zweite Woche bringt sie neue Ware aus Italien.



Nach Belgrad, in ihre Heimatstadt, fährt Bojana Radulovic alle zwei Monate. Das Nachtleben dort ist bunt und lustig – in Wiener Neustadt ist es ruhiger.



In ihrer Mittagspause genießt sie das selbstgekochte Essen. Meistens kommt Fisch auf den Tisch, aber auch Nudeln, Steaks oder Ripperl.

Die Serben und ...

... das Grillen: Die Serben lieben das Essen und das Trinken. Für ihre Grillereien sind sie bekannt. Bojana Radulovic grillt hier selten, wenn dann in ihrem Heimatland.



... das Nachtleben: In Belgrad hat sich vor rund zehn Jahren ein ausgeprägtes Nachtleben etabliert. Die beiden erwachsenen Kinder fahren zum Feiern gerne nach Serbien.



... ihr Modebewusstsein: Bojana Radulovic versichert: „Wir Serben geben unser letztes Geld für Mode und den Friseur aus.“ Ein gepflegtes Äußeres sei das Um und Auf.