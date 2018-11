Bronislava „Broni“ Kocher ist mit Herz und Seele in Wiener Neustadt angekommen. 32 Jahre ist es her, dass die gebürtige Tschechin ihre Heimatstadt Mélnig – 30 Kilometer von Prag entfernt – verließ und nach Österreich zog. Ihre Tochter Susanne war damals sieben Jahre alt, als die beiden in die Wiener Neustädter Gegend kamen.



Deutsch mussten sie erst hier lernen. Obwohl der Vater von Bronislava Kocher perfekt Deutsch konnte, sprach er mit seinen drei Mädchen nie in dieser Sprache. Die Matura legte die Tschechin in Russisch ab. Dennoch fand sie sich rasch hier zurecht. Erst war sie mit einem Gasthaus in Theresienfeld und dem Bistro „Monte Carlo“ selbstständig, dann kam sie als Kellnerin ins „Witetschka“. 17 Jahre war sie dort und hat diese Zeit genossen. Sie kannte die Wünsche der Stammgäste, bekam viel Unterstützung und fand viele Freunde.

Schöne Jahre im „Cavallo“

Durch Zufall ergab es sich dann, dass sie das „Cavallo“ übernehmen konnte. Vier Jahre lang führte sie es gemeinsam mit ihrer Tochter, doch 2012 kam das Aus. „Mir hat meine Arbeit Spaß gemacht. Auch wenn man nie Zeit hat. Wir hatten jeden Tag offen und am Abend musste noch die Buchhaltung gemacht oder die Wäsche gewaschen werden“, erinnert sich Bronislava Kocher an früher. Zwei Knie-Operationen nahmen ihr schließlich die Entscheidung ab. Eine schlimme Erfahrung war für sie die kurze Arbeitslosigkeit. Ihren Platz fand sie aber rasch im Infopoint vom Stadtmarketing. Hier hilft sie, wo sie gebraucht wird – auch beim Kinderflohmarkt oder beim Weihnachtsmarkt. Bronislava Kocher liebt vor allem die Altstadt. „Ich kaufe direkt in der Stadt. Wenn ich arbeite, hole ich mir jeden Tag bei Papa’s Kitchen am Marienmarkt mein Essen“, verrät sie. Wiener Neustadt ist übersichtlich, hier findet sie sich gut zurecht. Wien hingegen findet sie unpersönlich. Und sie liebt die nahen Berge: Sowohl Wandern, als auch Schifahren zählen zu den Freizeitaktivitäten. Gerne würde sie viermal im Jahr nach Tschechien fahren, um ihre Schwestern zu besuchen und das Flair von Prag zu genießen. Aber auch in Österreich gibt es viel, dass sie gerne macht. Sei es, in die Thermen oder in die Südsteiermark zu fahren.

Die Tschechen und ...

… Prag: Viermal im Jahr übers Wochenende fährt Broni Kocher gerne nach Prag. Sie liebt das Flair.



... das Bier: In Tschechien wird nicht nur gutes Bier gebraut, sondern auch guter Wein gekeltert. Bekannt ist der Wein „Ludmilla“, benannt nach der Ehefrau von Karl IV. Kocher kauft ihren Wein aber immer in der Südsteiermark. .



... die böhmische Küche: Auch wenn Bronislava Kocher sich gesund ernährt, so muss doch mindestens zweimal pro Jahr ein selbstgemachter Svickova – ein Rindsbraten mit böhmischen Knödeln – auf den Tisch. Die süße Küche zeichnet sich durch Powidltascherl, Mohnnudeln, Buchteln und Strudeln aus.