Die Mutter Spanierin, der Vater Österreicher, aufgewachsen in München. Aflenzer kam schon in jungen Jahren mit vielen Kulturkreisen in Berührung. Seine große Leidenschaft war aber stets der Fußball. Er durchlief die Nachwuchsabteilung von Bayern München. In seiner Fußballkarriere spielte Aflenzer in ganz Europa. Von Spanien bis Kroatien war auf der Landkarte viel dabei.



Doch wie kam Aflenzer auf Wiener Neustadt, wo er seit mittlerweile zwölf Jahren lebt? „Bei meiner Station in Mattersburg war Gernot Krammer der Arzt und wir haben uns gut verstanden und ausgemacht, dass wir nach meinem Karriereende etwas gemeinsam machen“, erklärt Aflenzer die Hintergründe. Sein Gesundheitsstudio ist seitdem eine fixe Größe in der Stadt. „Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass es so gut angenommen wird, das ist nicht selbstverständlich“, zeigt sich Aflenzer demütig.



Die Frage aller Fragen musste noch geklärt werden: Fühlt er sich eher als Österreicher oder Deutscher? „Als Deutscher“, schmunzelt Aflenzer und ergänzt, „aber nach zwölf Jahren nimmt man viel mit, ich fühle mich sehr verbunden.“ Dafür muss er auch ab und zu Witze über sich ergehen lassen. „Natürlich werde ich noch hin und wieder für meinen Dialekt veräppelt, aber da stehe ich drüber“, kann Aflenzer darüber lachen. Der wohl größte Grund für Wiener Neustadt wurde mittlerweile die Familie: „Für meine Frau Alex und Tochter Mia bin ich sehr dankbar.“

Die Deutschen und ...

... Pünktlichkeit: Bei ihm ist es eine Mischung aus deutscher Pünktlichkeit und spanischer Lockerheit.



... Humorlosigkeit: Für ihn stimmt dieses Vorurteil nicht.



... Siegermentalität: Als Turnier-Mannschaft ist Deutschland beim Fußball bekannt. Schon von klein auf hat Aflenzer diese Mentalität mitbekommen, will am liebsten überall gewinnen.