Edgar Liepins, promovierter Kinderarzt, und seine Frau, eine Juristin mit drei Studienabschlüssen, entschieden sich aus beruflichen Gründen, von Lettland wegzuziehen. Die erste Station in Leipzig scheiterte an bürokratischen Hürden. Genau in die Überlegung, wohin die Familie mit ihren beiden Kindern ziehen soll, bekam Edgar Liepins einen Anruf aus Wiener Neustadt: Im Krankenhaus wurde ein Kinderarzt gesucht.



„Mein erster Eindruck von Wiener Neustadt war traurig. Es war im Herbst, es regnete und war nebelig. Die Stadt war ganz leer“, erinnert sich Liepins. Das war vor fünf Jahren. Innerhalb von nur vier Monaten lernte er Deutsch. Er wählt seine Worte mit Bedacht und spricht nahezu fehlerfrei. Als die Kinder, mittlerweile acht und zehn Jahre alt, anfingen, sich miteinander auf Deutsch zu unterhalten, schritt er aber ein. „Wir dürfen unsere lettischen Wurzeln nicht verlieren. Zuhause sprechen wir Lettisch, das Deutsch kommt automatisch im Alltag“, ist Liepins überzeugt.



Mehrmals im Jahr fahren sie nach Lettland, wo auch die beiden älteren Kinder (20 und 26 Jahre alt) aus einer früheren Beziehung leben. Edgar Liepins Eltern sind bereits verstorben. Der Lette wohnte immer in der Hauptstadt Riga, und auch wenn er sich als Stadtmensch sieht, schließt er doch nicht aus, im Alter am Land zu leben. „Im Herzen sind wir Letten Bauern. Ich würde gerne Kartoffeln pflanzen“, verrät Liepins einen seiner Herzenswünsche.



Mittlerweile ist er zufrieden in Wiener Neustadt. Er schätzt das gute Arbeitsklima im Krankenhaus, das er bisher noch nirgends gefunden hat. Jeden Samstag wird am Bauernmarkt in Wiener Neustadt eingekauft – Äpfel, Milch, Fleisch und mehr. Beim „Ferstl“ lieben die Kinder die Kardinalschnitten und der Chef begrüßt Edgar Liepins mit „Grüß Gott, Herr Doktor!“

Lettland und ...

… das Essen: Laut Edgar Liepins ist die Küche ähnlich der österreichischen. Auf den Tisch kommen eher kräftigere, einfachere Sachen. Gut findet er, dass es auch in Österreich Speck gibt. In Deutschland gab es eher nur Schinken. Nur das Roggenbrot ist hier nicht mit dem lettischen vergleichbar.



... die Natur: Früher nahm Edgar Liepins bei Orientierungsläufen teil. Er schätzt die lettische Natur mit ihren Bergen, Wäldern und Sümpfen. Es sei eine ganz besondere Atmosphäre dort.



... die Religion: Viele Letten sind evangelisch. Sie glauben aber auch an Gottheiten, die stark an die Natur angelehnt sind, wie Mutter Erde oder Vater Donner.