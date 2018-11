„Ich habe mir selbst eine griechische Insel geschaffen“, erzählt Evripidis Mavrofrydis im Gespräch mit der NÖN über sein Restaurant „Olymp“. Seit 20 Jahren serviert er im Herzen von Wiener Neustadt Spezialitäten aus seiner Heimat Griechenland. Der Gastronom, der von seiner Familie und seinen Freunden Evris genannt wird, will seinen Gästen mit dem „Olymp“ einen Treffpunkt bieten, bei dem sie sich austauschen können.



Zahlreiche Besucher sind Stammgäste im Lokal, die der Grieche persönlich kennt. Unterstützt wird Mavrofrydis von seiner ganzen Familie. Besonders seine Schwester und sein Schwager helfen tatkräftig mit, das Lokal zu führen. Für seine große Liebe Elisabeth ist er 1990 von Saloniki nach Wien gezogen. „Die ersten Jahre waren wirklich hart“, so Mavrofrydis. Der Grieche bekam nicht von Anfang an eine Arbeitserlaubnis. Doch seine Ausdauer machte sich bezahlt: 1995 wurde er in einem griechischen Lokal in der Raugasse in Wiener Neustadt Geschäftsführer. Zwei Jahre arbeitete der Grieche dort, bis er sein Ziel, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, in die Tat umsetzte. „Evris“ heiratete seine Elisabeth, wurde Vater zweier Töchter und fand in Wiener Neustadt eine zweite Heimat. Auch ohne sein „Olymp“ ist der Grieche ein bekanntes Gesicht in der Stadt. „Ich bin hier so herzlich aufgenommen worden und habe viele Freunde gefunden“, so Mavrofrydis. In Wiener Neustadt fühlte er sich akzeptiert.

Ein Gastronom mit Leib und Seele

Was er an Griechenland vermisst, ist das weite Meer. Heute aber in Saloniki zu leben, könnte sich Evris nicht mehr vorstellen. Allein die Krise mache das Leben in Griechenland schwer. Bevor Mavrofrydis nach Österreich kam, arbeitete er in einer Café-Cocktailbar. Gastronom und sein eigener Chef zu sein, war das, was der Grieche in seinem Leben machen wollte. „Ich habe immer in Restaurants gearbeitet“, erinnert sich Evris zurück. Mit dem „Olymp“ im Neukloster-Hof hat der Grieche heute einen Teil seiner Heimat in Wiener Neustadt etabliert.

Die Griechen und ...

… ihr Wein: Auch wenn Evris bereits mehr als 20 Jahre in Österreich ist, trinkt erimmer noch lieber griechischen Wein,wie zum Beispiel Retsina. Aber auch Ouzo und der griechische Grappa dürfen nicht fehlen.

… ihr Sirtaki: In Griechenland lernt man schon als Kind,wie der Sirtaki getanztwird. „Es ist nicht nur ein Tanz, sondern ein Lebenselixier“, so der Grieche.

… ihre Geschichte: Evris ist stolz auf die Geschichte und die Kultur seines Heimatlandes: „Mir fallen hunderte Wörter ein, die ihren Ursprung im Altgriechischen haben.“

… ihre Gemütlichkeit: „Ja, die Griechen sind gemütlich“, gibt Evris offen zu. Aberlaut dem Gastronom legen auch manche Österreicher eine gewisse Gemütlichkeit an den Tag.