Letztendlich war es die jahrzehntelange Historie im Bereich des Flugzeugbaus, welche Faisal Masud von Islamabad in Pakistan nach Wiener Neustadt brachte. „Ich wollte immer Pilot werden“, verrät der 28-Jährige.



Doch das ging leider nicht, also dachte er sich: „Als Ingenieur wird man im Flugzeugwesen auch gebraucht. Noch heuer wird er an der FH Wiener Neustadt seine Masterarbeit in „Aerospace Engineering“ abschließen. Er ist der einzige und erste Student aus Pakistan in diesem internationalen Studienzweig – nur zwei Studienkollegen kommen aus Österreich. Dabei hätte Faisal Masud gerne mehr Kontakt zu den Einheimischen. Er ist neugierig, was das Leben hier ausmacht und wie es abläuft. Doch auch im Studentenheim, in dem er mit seiner Ehefrau lebt, bekommt er nicht viel davon mit. Er wird aber noch genug Zeit haben, Bekanntschaften zu schließen: „Hier möchte ich noch ein paar Jahre leben und arbeiten. Doch dann möchte ich wieder zurück nach Islamabad gehen.“



Die Voraussetzungen zum Hierbleiben sind gut: Ein Teilzeitjob wurde zu einem Vollzeitjob aufgestockt. Es macht Faisal Masud nichts aus, zum Arbeiten nach Wien zu pendeln. Die Fahrzeit im Zug nutzt er, um online österreichische Zeitungen zu lesen und sein Deutsch zu verbessern. Er nutzt jede Möglichkeit, um die Sprache seines Gastlandes zu erlernen. Um mehr zu verstehen, liest er auch die Kommentare und interagiert viel auf Facebook. Manchmal hört er im Zug auch einfach nur Musik – und zwar jene aus Bollywood, denn Pakistan und Indien teilen sich die gleiche Sprache. Heimweh kommt dennoch keines auf, denn in Wiener Neustadt fühlt sich Faisal Masud sehr wohl. Bevor er kam, recherchierte er viel über die Stadt und ihre Geschichte. Und dennoch war er erstaunt, wie ruhig, beschaulich und sauber es ist. „Die Stadt ist zwar klein, aber sie bietet mir alles, was ich brauche. Es gibt sogar zwei asiatische Shops, wo ich pakistanisches Essen bekomme“, freut er sich.



Verbesserungsbedarf sieht er beim innerstädtischen Busverkehr, vor allem die Linie G sei oft unpünktlich und die Busse würden nur alle 30 Minuten fahren. „Es geht mir viel Zeit dabei verloren. Das könnte effizienter sein“, meint der 28-Jährige.

Pakistan und...

… Islamabad: Faisal Masuds Familie lebt in der Hauptstadt Pakistans. Gemeinsam mit seinen Eltern, seinen drei Brüdern und zwei Schwesternwuchs erim Zentrum auf. Die Stadt ist unterteilt in einzelne Bezirke, die jederfür sich wie eine kleine Stadt sind.Islamabadwurde in den 1960er-Jahren gegründet und hat knapp über eine Million Einwohner.

… das Essen: Die Küche Pakistans ähnelt jenerIndiens. Faisal Masud weiß, dass sie oft zu „spicy“ für die Österreicher sei.Ihm selbst kann es nicht scharf genug sein. Seine Frau liebäugelt damit, einen Shop fürindisches Essen zu eröffnen. Denn das fehlt in Wiener Neustadt seiner Meinung nach: „Es schmeckt hier nicht sowie bei uns.“