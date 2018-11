Es war ein großer Zufall, dass der Schwede Fredrik Magnusson 1997 nach Wiener Neustadt kam: „Es hätte auch ein Golfplatz in einem anderen Land sein können.“ Klar war für den ausgebildeten Golflehrer nur, dass er von Stockholm weg wollte – dort war es zu monoton, er unterrichtete immer nur Anfänger. In den Golfclub Föhrenwald kam er auf Empfehlung: „Mein erster Eindruck war gut, es gab viele Leute, die sich um mich gekümmert haben.“



Heute, fast 21 Jahre später, ist er in Wiener Neustadt komplett zuhause. Das merkt er, wenn er nach Schweden fährt und seine Schwester mit ihm schimpft, weil sein Schwedisch so schlecht sei: „Oft rutscht mir dann sogar Deutsch rein, obwohl alle Schwedisch sprechen“, verrät Magnusson. Mit seinem größeren Sohn Philipp (16) sprach er mehr Schwedisch als mit seinem vierjährigen Sohn Linus.



Seine Frau lernte er noch im selben Jahr kennen, in dem er nach Österreich kam. Im Fitnesscenter in Wiener Neustadt sprach er sie in seinem damals noch fehlerhaften Deutsch an, aber es funktionierte und die beiden wurden ein Paar. Wenn er nicht gerade am Golfplatz ist, dann ist der freiberufliche Headcoach gerne in seinem eigenen kleinen Garten. Draußen zu sein, genießt Fredrik Magnusson sehr: „Beim Golfspielen bist du an der frischen Luft und es ist ein sozialer Sport.“ Nicht nur die Arbeit mit Spitzensportlern, sondern auch mit der Jugend ist ihm ein besonderes Anliegen.



Neben dem Golfspielen war er als Jugendlicher in Schweden auch leidenschaftlicher Eishockey-Spieler. Damit hat er nun auch wieder in Wiener Neustadt begonnen. Einmal in der Woche geht er aufs Eis.



Seine schwedische Heimatstadt Avasta (150 Kilometer nordwestlich von Stockholm) ist kleiner als Wiener Neustadt: „Hier gibt es alles, was ich brauche. Wiener Neustadt ist sehr familiär“, so Magnusson.

Die Schweden und ...

… das Du: Niemand wird in Schweden mit Sie angesprochen. Es dauerte eine Weile, bis Fredrik Magnusson das verstand. Zuvor habe er selbst seinen Bankbeamten immer mit Du angesprochen.



... die Krimis: Sicher fühlt sich Fredrik Magnusson sowohl in Schweden als auch in Österreich. Die Krimis von Henning Mankell und Stieg Larsson hat er alle gelesen.



... das Essen: Die Fleischbällchen gibt es nicht nur im schwedischen Möbelhaus, sondern auch bei den Familien. Zu Weihnachten wurden sie in der Magnusson-Familie gleich zu zwei Anlässen gegessen. „Der Käse und die Hot Dogs schmecken in Schweden besser“, meint der Golfer.