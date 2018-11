Es ist der Geschmack von Kinder-Schoko-Bons, den Gabriella Kolesa noch immer liebt. Das erste hat sie sich als siebenjähriges Mädchen in den Mund geschoben, als sie mit ihrer Familie von Siebenbürgen nach Österreich kam. Und noch heute, 28 Jahre später, gehören sie zu ihren Lieblingsnaschereien. Dabei waren es viele Köstlichkeiten, die es für sie plötzlich gab – Zuckerl, Schokolade oder exotisches Obst wie Bananen. „Als Kleinkind mit Locken habe ich es leicht gehabt. Ich bin sehr offen und habe mit jedem Freundschaften geschlossen“, erzählt Gabriella Kolesa.



Dabei klingt ihr erstes Jahr in Österreich nicht so rosig: Nur mit einem kleinen Koffer mit Gewand und ohne ein Wort Deutsch zu sprechen, kam sie mit ihrer Familie hier an. Ein Jahr lang mussten sie im Flüchtlingslager Traiskirchen leben. In der Schule wurde sie gehänselt, weil sie die alte Kleidung ihrer Klassenkameraden trug. Die 36-Jährige sieht es positiv: „Das Lager macht dich stärker, du willst mehr.“ Auch, dass man dafür arbeiten muss, lernte sie schnell. Neben der Modeschule kellnerte sie, passte auf Babys auf, jobbte in der Videothek in der Grazer Straße und in der Domgalerie. Zwei Wochen nach der Modeschule begann sie dann ganz hier zu arbeiten und 2007 übernahm sie die Domgalerie. Zu ihrer Vorgängerin, den Künstlern und den Kunden pflegt Gabriella Kolesa ein freundschaftliches, familiäres Verhältnis. Bei der Arbeit findet sie auch Entspannung. Sie liebt es zu basteln, einzurahmen und danach das fertige Ergebnis in Händen zu halten. Die Galeristin ist auch selbst eine leidenschaftliche Zeichnerin. Auf dem Handy zeigt sie eine vielfältige Karikatur, die sie an einem Nachmittag schuf. Das macht sie nur für Freunde, nicht zum Verkaufen.



Jeden Tag schauen ihre beiden Töchter Clara (8) und Noemi (6) in der Domgalerie vorbei. „Sie waren von Anfang an da. Ich bin nach der Geburt nur vier Tage daheim geblieben und nicht in Karenz gegangen“, so Gabriella Kolesa. Beide Mädchen sprechen fließend Ungarisch. Heute fühlt sich Kolesa als Österreicherin mit ungarischen Wurzeln. Es sei schön, dass es von Wiener Neustadt nicht weit nach Ungarn sei. In Siebenbürgen gehörte sie der ungarischen Volksgruppe an.



An ihre ersten Jahre in Siebenbürgen und den Besuch der 1. Klasse dort kann sie sich heute nicht mehr erinnern. Alles ist mit Wiener Neustadt verbunden: „Hier habe ich alles gemacht und erlebt, was Kinder machen: Ich bin auf Bäume gekraxelt, hinunter gefallen, habe schwimmen gelernt und meine Freunde hier gefunden.“ Schön findet sie, dass ihre beiden Töchter in die Musikvolksschule gehen, die auch sie in den 1990er-Jahren besuchte.

Siebenbürgen und ...

… die Bevölkerung: Obwohl Siebenbürgen (Transsilvanien) zu Rumänien gehört, sind nicht alle Volksgruppen den Rumänien zugehörig. So auch die Familie von Gabriella Kolesa, die zu den ungarischen Einwohnern zählte. In ihrer Geburtsstadt Sepsi Szent György sind laut Wikipedia 83 Prozent der Bevölkerung Ungarn.



… Dracula: Bram Stokers Romanfigur Dracula soll es tatsächlich gegeben haben. Es war Graf Vlad III aus Transsilvanien. Schloss Bran steht noch heute.