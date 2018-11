Die Herrengasse hat er längst erkundet, das schöne, kleine Ortszentrum gefällt ihm sowieso. Deswegen war die Entscheidung, ob Guilherme Lacerda Zandoná nach Eisenstadt oder Wiener Neustadt ziehen sollte, nicht schwer. „Ich habe mir beide Städte vorher angeschaut und mich sofort für Wiener Neustadt entschieden. Hier habe ich alles, was ich brauche: Geschäfte, Kaffeehäuser, Entertainment. Und weit zur Arbeit ist es auch nicht“, sagt er. Und die Arbeit war es auch, die den 37-jährigen Brasilianer nach einem Maschinenbaustudium in Deutschland über Umwege im Februar 2014 nach Österreich zur Firma Watt Drive in Markt Piesting brachte.



Geboren ist Guilherme Lacerda Zandoná in Sao Domingos, einer 9.000-Einwohner-Gemeinde im Bundesland Santa Catarina. Dort leben viele Brasilianer mit europäischen Wurzeln – so wie es auch bei Guilherme Lacerda Zandoná ist, der österreichische und italienische Vorfahren hat. Was übrigens die oft gestellte Frage „Warum bist du eigentlich weiß?“ erklärt, oder, warum ihm ein Strudel am Sonntag vertraut ist.

„Alle waren hier immer freundlich“

Dass er hier ein Ausländer sei, habe er in Wiener Neustadt und an seinem Arbeitsplatz in Markt Piesting noch nie zu spüren bekommen: „Alle waren hier immer freundlich zu mir, von Beginn an. Dabei kenne ich das auch anders. Als ich in Deutschland war, war meine Herkunft schon öfters ein Thema.“ Der Unterschied zwischen einem Brasilianer und einem Österreicher ist für ihn klar: „Die Brasilianer sind herzlicher, offener. Was aber nicht bedeutet, dass die Österreicher nicht freundlich sind. Das sind die Deutschen übrigens auch, aber die Österreicher lachen auch“, scherzt er.



Was er übrigens an Wiener Neustadt ebenfalls schätzt, ist die Sicherheit: „Zwar ist es in meinem Heimatort nicht super-gefährlich, aber hier kann man auch schon mal die Autotür unversperrt lassen.“



Beruflich reist der 37-Jährige zwar mehrmals nach Brasilien, Familienbesuch in seiner Heimatstadt steht aber nur einmal im Jahr an. Einen solchen gab es erst über Weihnachten und Silvester für mehrere Wochen. Jetzt heißt es in zweierlei Hinsicht akklimatisieren: „In Brasilien hat es 35 Grad, ich brauche jetzt Zeit, um mich an die Kälte zu gewöhnen. Und auch die Herzlichkeit meiner Heimat geht mir ein bisschen ab.“

Die Brasilianer und ...

…und der Fußball: „Was für euch Schifahren ist, ist für uns Fußball“, sagt Guilherme Lacerda Zandoná. Er selbst ist allerdings kein glühender Fußballfan, „ab und an komme ich mit einem Kollegen mit zu einem Match von Rapid.“



…und der Karneval: Der Heimat-Bundesstaat Santa Catarina ist einer von zwei Bundesstaaten, wo es keinen Karneval-Feiertag gibt. Grund ist die deutschstämmige Bevölkerung. Deswegen ist auch Guilherme Lacerda Zandoná kein Karneval-Fan.



…und der Glaube: „Es ist mit mir ein bisschen so wie mit vielen Österreichern: Ich bin zwar römisch-katholisch, aber hauptsächlich auf dem Papier.“