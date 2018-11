Bei Hajnalka Sulyok nimmt man gerne Platz, um mit ihr einen Kaffee zu trinken und ein Zimtröllchen oder Pogatschen zu essen. Sie ist ein fröhlicher Mensch, der gerne lacht und auf die Leute zugeht. „Hallo, ich bin die Heidi. Eigentlich Hajnalka, aber meine Kollegin meinte, das sei zu schwierig“, lautet die herzliche Begrüßung der gebürtigen Ungarin.



Im März übernahm sie mit ihrem Mann Zoltan Martins Backstube in der Herzog Leopold Straße. Zuvor hatten die beiden eine Transportfirma, die sie 2017 verkauften. „Wir hatten Lust, etwas ganz Anderes zu machen“, meint die 42-Jährige. Doch ganz etwas Neues war es nicht. Schließlich verkauft Familie Sulyok seit sechs Jahren den traditionellen ungarischen Baumkuchen beim Weihnachtsmarkt in Bad Sauerbrunn. Seit zweieinhalb Jahren haben sie ein kleines Geschäft beim Domcenter. Da war die Erweiterung in der Innenstadt ein weiterer logischer Schritt.



Hajnalka Sulyok wollte bewusst in eine größere Stadt. „Momentan ist es schwierig, es gibt jede Menge leere Geschäfte in der Innenstadt. Hoffentlich wird das mit der Landesausstellung besser“, überlegt sie.



Acht Jahre ist es her, dass sie mit ihrer Familie von der Stadt Veszprem in der Nähe des Plattensees nach Österreich übersiedelte. Der Grund war die bevorstehende Einschulung ihres Sohnes Oliver. Sowohl die Bildungschancen als auch die medizinische Versorgung seien hierzulande besser. Während die Mutter bereits Deutsch sprach, war es für den Sohn schwieriger. Doch dank engagierter Lehrer konnte er innerhalb eines Schuljahres Deutsch. Heute besucht er das Gymnasium. Seine Schwester Daniela (5) geht noch in den Kindergarten.



In die Heimatstadt oder an den Balaton fährt Heidi Sulyok kaum: „Es sind nur mehr Friedhofsbesuche dort. Meine Mutter lebt auch in unserer Nähe und mein Bruder ist mit seiner Familie in Mattersburg.“



Zwei- bis dreimal im Jahr gönnt sie sich ein verlängertes Wochenende in Heviz. Geurlaubt wird gerne am Meer.

Ungarn und ...

... das Essen: In Ungarn kommt vieles auf den Tisch, das es auch bei uns gibt oder das wir von unseren (Ur-)Großmüttern kennen. Pogatschen mit Grammeln, Käse oder Pizzafüllung verkauft Heidi Sulyok in der Backstube. Daheim wird von ihr oder ihrer Mutter ungarisch gekocht: Gulasch, Letscho oder Suppen.



… Veszprem: Die Heimatstadt beim Balaton ist größer als Wiener Neustadt. Als alte Bischofsstadt besitzt sie viele Kirchen, aber keinen so imposanten Dom wie Wiener Neustadt.