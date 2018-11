Viele Erinnerungen an seine Kindheit in China sind im Laufe der Jahrzehnte verblasst. Nur ein Wunsch hat Hu Chen immer begleitet: „Schon als Kind war es mein Traum, einen Schäferhund zu haben.“ Vor fünf Jahren zog dann wirklich ein Welpe bei der Familie ein. Mit seinen Händen zeigt er, wie klein der Hund war. Dann habe er dessen Mama gesehen und gewusst: „Ja, genau so soll er sein.“ Alle haben das Tier gern – Hu Chen, seine Frau und ihre beiden Kinder. Dadurch können sie sich auch die Zeit aufteilen, die der Schäferhund braucht. Denn Arbeitstage bei dem 43-Jährigen, der drei Lokale in Wiener Neustadt führt, können schon einmal 16 Stunden dauern.



Die Gastronomie liegt Hu Chen im Blut. Seine Eltern wanderten 1986 aus China aus – damals war er elf – und betrieben in Graz ein Lokal. „Mein Papa war mit uns sehr streng in der Küche“, berichtet der Unternehmer, der sich schon mit 20 selbstständig machte – erst mit einem japanischen Lokal in Baden.



Viele seiner Stammgäste kamen aus Wiener Neustadt, da es hier nichts Vergleichbares gab. Von ihnen erfuhr er auch, dass es in der Neunkirchner Straße ein Lokal zu mieten gab. Damit wurde 1997 die Geburtsstunde des „Michita“ eingeläutet.



Heute ist Hu Chen in der Herzog Leopold Straße und am Marienmarkt vertreten. Das, was für ihn beim Kochen gilt („Ich probiere mit Lust aus“), scheint auch auf sein Geschäftsleben umlegbar zu sein. Vor einem Monat betrat er mit dem Marktstand „Fresh Fries“ (gleich neben seinen „Taki“-Nudeln) kulinarisches Neuland – nicht nur für ihn, sondern auch für Wiener Neustadt. Gesehen hat er das Konzept bei einem Urlaub in Amsterdam, verfeinert hat er es mit Inspirationen für Toppings aus den USA. Und wie auch schon in den Jahren zuvor sind es die treuen Stammkunden, die beim Start helfen. Hu Chen glaubt, dass Wiener Neustadt Persönlichkeiten braucht: „Die Leute freuen sich, wenn der Chef da ist.“ Und wichtig sei es, gute Qualität anzubieten. Er sieht es auch so: Er liebt Wiener Neustadt und er tut etwas für die Stadt. Hier kann man alles kaufen und dennoch senkt sich an Sonntagen eine wunderbare Ruhe über die Stadt.



Alle zwei Jahre fährt er mit Freunden nach China, mit seinen beiden Kindern war er erst einmal – 2007 – dort. Doch schon bald möchte Hu Chen sie wieder mitnehmen, denn: „Als Chinese musst du einmal auf der Großen Mauer gewesen sein.“ Sein eigener Besuch ist ebenfalls eine verblasste Erinnerung, die es aufzufrischen gilt.

China und ...

... das Land: Von der Heimatstadt Wenzhoug Stadt mit acht Millionen Einwohnern sind es vier Stunden Flugzeit bis nach Peking. Sie liegt rund eine Stunde Fahrzeit von der Küste entfernt. Hier gab es viele Meeresfrüchte zum Essen.



… das Wetter: In China ist es heißer als hier. Hu Chen geht in Österreich im Winter gerne Schi fahren.