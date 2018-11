Im Jahr 1987 war Ibrahim Ghalei überzeugt: „Österreich ist schön!“ Dieser Ansicht ist er auch heute noch. Im Juli vor 30 Jahren kam er zu einem Bekannten nach Wiener Neustadt – ebenfalls ein Ägypter. Von Anfang an erfuhr Ibrahim Ghalei viel Hilfsbereitschaft in der Stadt: „Mir haben auch viele Wiener Neustädter geholfen – bei der Arbeit oder bei der Wohnung.“



Eigentlich wollte der Ägypter in Österreich studieren, ganz egal was. Aber dann kam die Arbeit dazwischen. Er begann auf den Straßen und in den Lokalen von Wiener Neustadt sowie im Zug nach Wien, Zeitungen zu verkaufen – auch die NÖN. Durch seine offene Art und das Eingehen auf die Wünsche seiner Kunden wurde er bald zum besten Zeitungsverkäufer der Mediaprint.



Seit 25 Jahren ist Ibrahim Ghalei auch für Maroni und Braterdäpfel bekannt. An zwei Ständen, beim BORG und bei der Petersgasse, bekommt man hier in der kalten Jahreszeit das wärmende Essen. Auch bei Veranstaltungen, wie Firmenjubiläen, ist der Ägypter mit seinen Maroni gerne dabei. Für die Kinder der Wiener Neustädter Waldschule und Sonderschule gibt es Maroni und Erdäpfel geschenkt.

Verkaufslokal mit arabischen Genüssen

Vor einem Jahr eröffnete Ibrahim Ghalei das Geschäft „Prokauf“ in der Adlergasse. Hier gibt es Obst, Gemüse und viele Lebensmittel aus dem arabischen Raum. Ab nächstem Jahr sollen auch österreichische Produkte in den Regalen sein. Sohn Amri hilft im Geschäft tatkräftig mit. Er ist ebenso wie seine drei Geschwister in Österreich geboren, spricht mit seinen Eltern Arabisch. Ein Sohn hat die TU bereits abgeschlossen.



Ibrahim Ghaleis Frau kommt ebenfalls aus Ägypten, aus der Nähe von Alexandria. Sie versorgt die Familie auch mit bestem ägyptischen Essen. Nur die Pizza, die es auch in Ägypten gibt, bestellen sie sich hier bei einer der vielen Pizzerias.

Die Ägypter und ...

… die Pyramiden, die Sphinx und die Mumien: Laut Ibrahim Ghalei gibt es viel zu viele davon. Er selbst hat keine Dekos aus Ägypten daheim in Wiener Neustadt.



... die Unruhen: In Ägypten war Ibrahim Ghalei schon seit drei Jahren nicht mehr. „Es gibt dort keine Demokratie, es ist zu viel Unruhe. Es muss wieder Friede sein“, lautet sein Appell.



... das Meer: In Ägypten gibt es das Rote Meer und das Mittelmeer. Ibrahim Ghalei ist kein Schwimmer, aber seine vier Kinder sind gerne im Mittelmeer geschwommen.