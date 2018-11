Als Jose Ortiz 2001 mit seiner Mutter nach Österreich übersiedelte, wurde er ins kalte Wasser geworfen. Ohne ein Wort Deutsch oder Englisch zu sprechen, begann der damals 11-Jährige in der 1. Klasse Hauptschule. „Lehrer Josef Auer hat mit mir jeden Tag eine Stunde Deutsch gelernt. Nach einem halben Jahr konnte ich es fließend“, erinnert er sich. Schwerer war der Umzug für seine Mutter. Immer wieder fuhr sie nach Venezuela, um Familienangelegenheiten zu regeln. Sie hatte eine Bäckerei und eine Konditorei geführt. „Unsere Farm wurde zwangsverkauft. Wir hatten dort Pferde, Hühner, Ziegen, Schafe und Enten“, gibt Jose Ortiz Einblick in sein früheres Leben. Besonders vermisst er das Meer, haben sie doch nur 300 Meter von der Küste entfernt gelebt – dort, wo die Karibik besonders schön ist.

Tante lebte bereits in Österreich

Die politische Situation in ihrem Land bewog die Mutter zum Auswandern. Joses Tante lebte bereits hier. Ihr Mann, ein Österreicher, arbeitete als Koch im Hilton in Venezuela. 1993 wurde geheiratet. 1998 war Jose Ortiz zum ersten Mal auf Besuch bei ihr, drei Jahre später sollte es für immer sein. Nach Venezuela fährt er heute nicht mehr, es sei zu gefährlich. Dank der sozialen Medien wie Facebook oder Whatsapp kann er mit seinen Verwandten dennoch in Kontakt sein. Auch in Wiener Neustadt kennt er viele Leute. „Ich schließe gerne neue Bekanntschaften. In Österreich sind die Leute sehr verschlossen, ganz anders als in Venezuela“, so Ortiz. Er liebt seinen Beruf als Kellner, derzeit ist er im „The Dom“ tätig. Hier ist er ständig unter Leuten. Allerdings nur Teilzeit. Er sucht eine Vollzeitbeschäftigung. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat wird sich sein Leben bald verändern. Anfang August werden er und seine Lebensgefährtin Eltern. Auch wenn er perfekt Deutsch spricht, so will er seinem Kind Spanisch beibringen.



Der Lieblingsplatz von Jose Ortiz in Wiener Neustadt ist der Baseball-Platz. Im Vorjahr verhalf er den „Diving Ducks“ zum Europacup-Titel.

Venezuela und ...

… die Menschen: In Venezuela sind die Menschen offen und locker. Egal, wie schwierig die Situation ist, sie denken immer positiv und sind sehr lebensfroh. Man geht ungezwungen aufeinander zu und lässt schnell andere in sein Leben.



... das Tanzen: „Wir tanzen für unser Leben gerne. Sobald wir Musik hören, tanzen wir auch auf der Straße“, verrät Jose Ortiz. Getanzt werden Salsa und Merengue. Auch hier nutzt Jose Ortiz jede Gelegenheit, um zu tanzen.