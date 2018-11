Josiane „Josie“ Weinzettl liebt es zu schwimmen, denn das hält sie in Schwung. Aber nur im Sommer, in Hallenbädern wird man sie nicht finden. Die Liebe zum Wasser und zur Sonne trägt sie seit ihrer Geburt in Marseille in Südfrankreich in sich. Der offene Blick auf das Meer geben ihr Kraft und prägen sie bis heute: „Ich habe ein sonniges Gemüt und liebe die Weite. Es ist meine Art, Leuten entgegenzukommen“, sagt die 66-Jährige über sich selbst.

Wer mit ihr durch Wiener Neustadt bummelt, merkt sofort, was damit gemeint ist. Immer wieder bleibt sie stehen, um sich mit Bekannten zu unterhalten oder ruft im Vorbeigehen jemandem zu: „Hallo, wie geht es?“ Ja, Josie Weinzettl interessiert sich für Menschen. Im Sommer verbringt sie viel Zeit im Akademiebad, wo sie eine Kabine gemietet hat. „Es ist so schön dort und das Team ist so nett. Ich treffe hier viele Bekannte“, erzählt sie. Und sie bekommt hier die Sonne, die sie so dringend braucht. Wenn sie nicht im Bad ist, dann spaziert sie auch gerne.

An Neustadt liebt sie, dass es nicht so groß und trotzdem eine Stadt ist. „Am Land könnte ich nicht leben, ich muss spontan hinausgehen und mich mit Freunden treffen können“, verrät die gebürtige Französin. Viel länger, als sie in Frankreich war (22 Jahre), ist sie nun schon in Österreich (44 Jahre). Ihre Kindheit und ihre Jugend erlebte sie als sehr schön. Als Kind durfte sie im Pfarrgarten Blumen für den Muttertag pflücken und im großen Pinienwald spielen. Als Jugendliche traf sie sich mit Freunden zu Grillpartys am Strand. Urlaub muss sie auch nicht unbedingt in Südfrankreich machen: „Aber einmal im Jahr muss ich ans Mittelmeer, gerne bin ich auch in Griechenland“, verrät sie.

Ihre Familie und ihre Freunde sind in Österreich zu Hause. Ihr Sohn Daniel (32) machte sie kürzlich zur Oma von Jan. Französisch hat sie mit Daniel nie gesprochen: „Ich glaube, dass ich heute weniger Französisch als Deutsch kann“, so Josie Weinzettl. Dabei kam sie vor 44 Jahren hierher ohne ein einziges Wort Deutsch zu sprechen. Innerhalb von sechs Monaten hat sie dann Deutsch gelernt, die Feinheiten der Sprache kamen erst später. „Ohne Sprache wird man sich nicht wohlfühlen und nicht frei sein“, ist sie überzeugt.

Frankreich und...

… das Essen: Mit dem Kochen hat Josie Weinzettl kein Problem. Bei ihr kommt Mittelmeerküche – geprägt durch ihre frühen Jahre in Südfrankreich und ihre italienische Mutter – auf den Tisch.

… Asterix: Asterix ist fürJosie Weinzettl alles,was einen Franzosen ausmacht: Humor, Feste feiern, politisch kritisch und der Kampf für die Freiheit. Allerdingswerde ein falsches Frauenbild vermittelt