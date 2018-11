Kami Fasihi fühlt sich mit Wiener Neustadt eng verbunden: „Ich gehöre zum Hauptplatz.“ Betrieb er erst nur eine kleine Filiale des vom Urgroßvater 1888 gegründeten Teppichhandels der Firma „Sistan“ aus Wien, entschloss er sich 1992 dazu, alle Aktivitäten nach Wiener Neustadt zu verlegen. Er mietete sich im Jugendstilhaus der ehemaligen Firma Hütter ein. Seine Geschäfte florierten, seine vier Kinder wuchsen hier auf und er verwurzelte immer mehr mit der Stadt. Im Herbst des Vorjahres dann der Verkauf des Hauses und der Auszug: „Ich wollte nicht aufhören. Was hätte ich stattdessen machen sollen? Fernsehen?“ Dabei könnte er das, der gebürtige Perser – immerhin im nächsten Jahr 80 Jahre alt – hat das Pensionsalter schon mehrere Jahre überschritten.



Dank seiner vielen Freundschaften und Kontakte in Wiener Neustadt fand sich aber bald eine Lösung. Das Herumsitzen und Nichtstun blieb Kami Fasihi erspart. Und auch aus der Innenstadt musste er nicht wegziehen. Gerne sitzt er mit seinen Besuchern vor seinem Geschäft, plaudert, bringt Kaffee aus einem nahen Lokal oder holt etwas aus seiner Wohnung, die gleich nebenan liegt. Ermöglicht hätten ihm die „Existenz in dieser wunderschönen Stadt“ seine langjährigen Kunden.



Sein Heimatland, den Iran, hat er seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Dennoch sind viele Erinnerungen aus seiner Kindheit in ihm gespeichert: der Bezug zu den hohen Bergen rund um Teheran, der große Garten mit Rosen, die wunderbar duften, oder der Geschmack der persischen Speisen. Mit 15 Jahren wurde er von seinem Vater – dem Direktor der Nationalbank – aufs Internat nach London geschickt. Nach der Matura ging es zum Studium der Zeitungswissenschaft nach Wien, wo sein Bruder lebte. Dann besuchte er mit seinem Vater seinen jüngeren Bruder in New York, verliebte sich in die Stadt und wechselte das Studium auf Innenarchitektur. Danach übernahm er die Filiale des Teppichhandels in Wien.



Heute kann sich Kami Fasihi nicht mehr vorstellen, in einer großen Stadt zu leben. Wiener Neustadt ist genau richtig für ihn und es stört ihn nicht, dass jeder alles über den anderen weiß. In seinem Garten in Katzelsdorf sieht er die nahen Berge wie Schneeberg und Hohe Wand. Er baut Gemüse an und lädt Freunde zum Grillen ein.



Irgendwann einmal möchte er mit seinen zwei Töchtern und zwei Söhnen in seine Heimat reisen. „Sie sind sehr interessiert. Es hat sich aber nie ergeben. Im Sommer, wenn sie Ferien haben, ist es zu heiß dort“, so Kami Fasihi. Wenn er so alt wird wie seine Mutter – sie ist mit fast 100 Jahren bei der Schwester in Wien gestorben – dann bleibt ihm noch ausreichend Zeit für diese Reise.

Iran und ...

… das Essen: Die persische Küche sei ganz anders als die orientalische. Sie wird bestimmt von Gewürzen wie Safran und vielen frischen Kräutern. „Ich selbst koche gerne und laut meinen Freunden sehr gut“, verrät Kami Fasihi. Beigebracht hat es ihm seine Mutter.



... die Berge: Nahe Teheran ist das Elburs-Gebirge mit dem Vulkan Damavand. Weil er Sehnsucht danach hatte, mietete sich Kami Fasihi in seiner ersten Zeit hier ein Haus in Stollhof bei der Hohen Wand.