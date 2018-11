Friseurmeisterin Katja Bektas fasst die Verbundenheit zur Stadt in einem Satz zusammen: „Meinen Mann bringt nichts wieder von Wiener Neustadt weg.“ Das Gleiche gilt aber auch für sie und ihre vier Kinder – 22, 20, 18 und 15 Jahre alt. Seit 23 Jahren sind die beiden verheiratet, kennengelernt haben sie sich in Wiener Neustadt. Die Trauung fand im Alten Rathaus statt, die große Familienfeier war im ÖGB-Saal. „Es kamen so um die 600 Gäste. Bei uns darfst du niemanden vergessen einzuladen“, ist sich das Ehepaar der Verbundenheit zur türkischen Heimat bewusst.



Katja war sieben Jahre alt, als ihre Eltern der Arbeit wegen von einem kleinen Dorf in Anatolien nach Österreich kamen. In der Volksschule in Pottendorf nahm sich der Direktor um sie an. Er lernte mit ihr in seiner Freizeit Deutsch.

Mit 16 Jahren zum Vater nach Wiener Neustadt

Pasa Bektas wollte mit 16 Jahren selbst nach Österreich. Er lebte mit seiner Mutter und sieben Geschwistern in Sivas, der drittgrößten Stadt der Türkei. Deutsch konnte er nicht, aber sein Vater und sein Onkel waren bereits in Wiener Neustadt.



Heute sprechen die beiden daheim untereinander und mit ihren vier Kindern fast nur mehr Deutsch. „Unsere Kinder beherrschen mehrere Sprachen, auch Türkisch“, so Katja Bektas. Die Familie ist wichtig, gemeinsam wird viel unternommen. Auf den Tisch kommt nur selbst Gekochtes – auch von den Kindern. In den Urlaub fährt Familie Bektas gerne ans Meer – in die Türkei. Einmal im Jahr werden die Verwandten von Pasa Bektas besucht, sie leben mittlerweile in Istanbul.

Das Zuhause von Katja und Pasa Bektas ist und bleibt Wiener Neustadt. In der Innenstadt führen sie ihr Friseurgeschäft. „Wir sind hier wie eine Familie. Viele unserer Kunden kommen schon lange zu uns“, verrät Katja Bektas. Durch ihren Beruf lerne sie auch viele neue Menschen kennen und komme mit ihnen ins Gespräch. Pasa Bektas ist gelernter Schlosser. „Das mache ich heute nicht mehr, auch nicht in meiner Freizeit. Wir sind fast immer im Geschäft“, so Pasa Bektas. Die beiden lieben es, dass sie von ihrem Zuhause zu Fuß in ihre Arbeit gehen können. „Wiener Neustadt ist eine kleine, feine Stadt, die ruhig ist und wo man alles hat“, ist Pasa Bektas überzeugt. Lediglich die Parkplatzproblematik spricht er als Nachteil an. Mit ihren zwei Hunden sind sie viel im Freien, gerne auch im Akademiepark.

Die Türken und ...

… die Schönheit: „Ja, bei uns wird viel Wert auf das Aussehen gelegt“, ist sich das Ehepaar Bektas einig. Es ist wichtig, generell gepflegt zu sein.



… Kebab: Für Pasa Bektas steht fest: Hier in Wiener Neustadt ist das Kebab anders als in der Türkei. Im Heimatland wird es mit Lammfleisch gemacht.



… Fußball: Ein fanatischer Fußballfan sei niemand in der Familie. Nur wenn Zeit ist, wird Fußball geschaut. Dann halten sie zu Besiktas (BJK). Früher haben die Kinder selbst gespielt, jetzt nicht mehr.