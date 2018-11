Die Begrüßung ist kurz und herzlich: „Hallo, ich bin der Kletus.“ So stellt sich der Indonesier Kletus Pake nicht nur beim NÖN-Gespräch, sondern auch bei seinen Schülern vor. Als Religionslehrer unterrichtet er unter anderem seit zehn Jahren in der Waldschule und in der Volksschule Föhrenwald in Wiener Neustadt: „Ein Kind ist ein Mensch, sie sind so, wie sie sind. Ich erzwinge nichts und gebe ihnen im Unterricht Zeit.“



Kletus Pake ist ein offener und unkomplizierter Mensch, der viel lächelt. Wenn er von seinem Leben erzählt, dann nimmt er den Zuhörer mit auf eine Reise voller Erfahrungen, Weisheiten und prächtiger Eindrücke. Es ist, als würde die Leichtigkeit seines Heimatlandes Einzug halten. Das ist es auch, was ihm am meisten fehlt: „In Österreich denken und planen wir sehr viel. Dadurch bist du sehr gestresst. Die Menschen in Indonesien leben von heute auf morgen“, erzählt der studierte Theologe und Philosoph.



Er versucht, seine Gewohnheiten zu vermitteln – auch in seinen Religionsstunden. Viel Ausgleich findet er beim Laufen. Nach Sportarten wie Fußball oder Basketball spürte er irgendwann, dass er mehr Ausdauer habe und mehr machen möchte. Mittlerweile ist er elfmal den Wien Marathon gelaufen. Dabei geht es ihm nicht um die Schnelligkeit, sondern um den Weg, darum einen Schritt vor den anderen zu setzen.

Laufend durch die Geburtsinsel Flores

2013 machte er sich auf eine laufende Reise durch seine Geburtsinsel – die Insel Flores. 660 Kilometer und 1.400 Höhenmeter legte er in 13 Tagen zurück. „Es ist eine sehr schöne Insel mit Vulkanen, Dschungel, Reisfeldern. Von dieser schönen Erfahrung zehre ich noch heute“, berichtet er. Im Vorjahr erkundete er die Insel Timea – 650 Kilometer – im Laufschritt. Für heuer ist „nur“ ein 300-Kilometer-Lauf geplant. Drei Jahre lang lebte er mit seiner Frau in einer selbst gebauten Bambushütte am Meer. Heute steht sie Urlaubern offen. Die erste Tocher war noch ganz klein, die zweite kam in Indonesien zur Welt. Der Indonesier wollte sie mit seinen Wurzeln vertraut machen – seiner Sprache, seinem Land, seiner Mutter und seinen zehn Geschwistern. Zur Einschulung der Ältesten ging es wieder zurück nach Österreich. „Ich fühle mich überall zuhause. Meine Heimat ist in meinem Herzen. Das Äußerliche ist nur die zweite Heimat“, sagt Kletus Pake aus Überzeugung. In Österreich – 1990 kam er mit einem Stipendium für sein Studium und Priesterseminar erstmals hierher – hat er mehr Freunde als in seinem Geburtsland Indonesien.

Indonesien und ...

… das Essen: „Ingwer darf nicht fehlen“, stellt Kletus Pake klar, wenn es um die indonesische Küche geht. Und auch Kokosnussmilch muss dabei sein – beides Geschmäcker, die ihn an seine Mutter erinnern. Gegessen wird viel Reis, Fisch und Gemüse – oft als Eintöpfe. Es gibt viel frisches Obst und Gemüse, aber Äpfel gibt es zum Beispiel nicht.



... die Geburtstage: In Österreich wurde Kletus zum 1. Mal zum Geburtstag gratuliert. In Indonesien werden nur die Geburt, die Hochzeit und der Tod gefeiert.



... die Landschaft: Kletus Pake kommt aus dem Bergland. Die Leute leben zusammen in einem Dorf, denn rundherum sei es gefährlich. Es gibt Schlangen, Skorpione und Krokodile.