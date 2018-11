Wenn Korab Thaci aus seinem Leben berichtet, dann klingt es so, als wäre er in Österreich geboren. Zumindest was die fehlerfreie deutsche Sprache betrifft. Zwischen den Zeilen des Erzählten schwingt aber immer wieder die tiefe Verbundenheit und Sehnsucht zu seiner Heimat Kosovo durch. Als er 2005 mit einem Studentenvisum nach Österreich kam, sprach er kein Wort Deutsch. „Mein Vater sagte immer: Die Sprache ist der Schlüssel zum Erfolg“, so Korab Thaci.



Diesen Leitsatz nahm er sich zu Herzen: In den ersten sechs Monaten lernte er zehn Stunden am Tag Deutsch. Daneben studierte er auf der TU Wien und arbeitete als Ticketverkäufer, Kassier im Supermarkt oder Raumreiniger. „Die Leute sind mir damals anders begegnet. Mit meinem jetzigen Beruf fühle ich mich angenommen, aber die Erinnerung bleibt“, verrät Korab Thaci.

Zweimal pro Jahr auf Heimaturlaub

Heute arbeitet er als selbstständiger IT-Experte mit seiner Firma „IT nanoni“ für verschiedene Auftraggeber wie das Playland, das Landesklinikum, die Ars Manuum Schule oder den Gemeinderat. „Gerne würde ich in einem Team arbeiten, denn manchmal fehlt mir der Austausch mit Kollegen“, so der 33-Jährige. Ein 20-Stunden-Job in der IT würde ihn glücklich machen. Privat ist er glücklicher Familienvater von drei Söhnen (18 Monate, fünf und sechs Jahre).



Seine Frau lebt seit ihrem 3. Lebensjahr in Wiener Neustadt, damals zog sie mit ihren Eltern vom Kosovo hierher.



Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Besuch Korab Thacis bei seiner Familie in Pristina. 2009 haben sie geheiratet – standesamtlich in Wiener Neustadt. Sie leben in einer Wohnung im Akademiepark und hegen den Traum von einem eigenen Haus.



Zweimal im Jahr fahren sie nach Pristina, wo sie eine Wohnung haben.



Auch wenn er in der Großstadt mit 700.000 Einwohnern aufgewachsen ist, schätzt Korab Thaci das ruhige Wiener Neustadt mit all seinen Möglichkeiten. Seinen Eltern kann er es nur in Gesprächen vermitteln, zu Besuch waren sie noch nie – sie bekommen kein eVisa.

Die Kosovaren und ...

… die Religion: 95 Prozent der Bevölkerung sind Muslime, doch man würde dies laut Korab Thaci nicht merken.



… die Landschaft: „Ich bin ein Naturmensch. Wir haben im Kosovo kein Meer, aber viel Berge, deshalb mag ich auch den Schneeberg oder die Hohe Wand sehr gerne“, erzählt Korab Thaci.



… das Essen: Pite, mit Fleisch oder Käse gefüllte Teigtaschen, sind das Nationalgericht.