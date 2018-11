Der Tag von Lamyong Sricharon beginnt mit Sport und einem Gebet. Im Winter macht sie ihre Gymnastikübungen auf der Loggia, in der warmen Jahreszeit joggt sie im Akademiepark. Sie braucht die frische Luft. Diese genießt die Thailänderin erst seit April in Wiener Neustadt.

Bewusst für Wiener Neustadt entschieden

Mit ihrem Mann Christian Mayer und der gemeinsamen Tochter Mona (6) zog sie vom 20. Wiener Bezirk hierher. Grund dafür war der Job ihres Mannes. Dennoch entschied sich Lamyong Sricharon bewusst für Wiener Neustadt. „Ich habe es mir zweimal angeschaut. Wiener Neustadt ist eine sehr schöne und saubere Stadt. Die Leute hier sind nicht so busy und weniger hektisch“, schildert sie ihre Beobachtungen.



2011 kam sie nach Wien – im September, als schon der Herbst begann. Der Farbwechsel des Laubes und die fallenden Blätter waren eine neue Erfahrung für sie. Lamyong Sricharon kommt aus der sogenannten Schweiz von Thailand. Einmal im Jahr fährt sie auf Besuch zu ihrer Mutter. Die kleine Stadt, in der sie lebte, liegt über 600 Meter hoch und es kann hier auch kalt werden. Dennoch kannte sie keine Jahreszeiten und keinen Schnee: „Ich bin glücklich, wenn ich den Schnee sehe, und ich greife ihn gerne an“, verrät die Thailänderin.

24.12.: Christkind und Papas Geburtstag

Nach über einem halben Jahr fühlt sich die kleine Familie sehr wohl in Wiener Neustadt. Arbeitsplätze – kürzlich eröffnete Lamyong Sricharon ihr Mona Thai Spa in der Wiener Straße –, Wohnung und Kindergarten liegen alles in Gehweite. Bei Bedarf ist jeder schnell beim anderen.



Weihnachten werden die Drei ganz traditionell nach österreichischem Brauch feiern, auch wenn es in Thailand nicht existiert. Tochter Mona zählt bereits die Tage bis zum Fest. „Mein Papa hat am 24. Dezember Geburtstag“, informiert die 6-Jährige. Ihm wird in der Früh gratuliert, am Abend ist dann die Bescherung.

Die Thailänder und ...

… die Massagen: „In Thailand lässt man sich bereits vorbeugend massieren, nicht erst wenn etwas schmerzt“, weiß Christian Mayer. Massagen haben Tradition. Diese will die Thailänderin mit ihrem Mona Thai Spa in der Wiener Straße nach Wiener Neustadt bringen.



... der Buddhismus: Lamyong Sricharon meint, dass es eine offene Religion ist. Buddha wird Respekt entgegengebracht, gebetet wird nach Gefühl. Hier geht die Thailänderin aber auch in die Kirche, zündet Kerzen an und betet.



... das Essen: Lamyong Sricharon kocht gerne und gut. Daheim tischt sie nicht nur Thailändisches auf, sondern auch österreichische Gerichte wie Gulasch oder Steak.