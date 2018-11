Die Türme des Wiener Neustädter Doms sah Lukasz Kwit immer nur aus der Ferne, obwohl er schon fünf Jahre in Österreich lebt. Seit Anfang September ist alles anders: Mittels Dekret kam er als Kurat nach Wiener Neustadt, den Dom sieht er jeden Tag und auch eine Predigt hat er im Dom bereits gelesen. „Man spürt die Geschichte in den Mauern. Hut ab vor den Wiener Neustädtern, dass sie das alles erhalten haben“, zeigt sich der 29-Jährige begeistert. In seiner Heimat in Schlesien (Polen) gibt es weder in seiner Geburtsstadt Tychy, noch dort wo er aufgewachsen ist (Groß Chem) etwas Vergleichbares.



Geschichte atmet auch die neue Wohnstadt von Lukasz Kwit. Er lebt in der Propstei direkt beim Dom in Barockzimmer mit schönen Gewölben. „Ich fühle mich wie ein kleiner Aristokrat“, meint er schmunzelnd. Und dennoch muss er sich an die dicken Mauern und die kleinen Fenster erst gewöhnen. Früher hat er mit großen Fenstern, die fast eine Wandbreite einnahmen, gewohnt. Um es auch in Wiener Neustadt heller wirken zu lassen, hat er die Wände weiß gestrichen. Die Geschichte der Stadt begegnet dem Polen auch bei seinen Spaziergängen durch die Altstadt mit ihren „schön renovierten Gassen“, wie er sagt, und beim Laufen im Akademiepark. In Wiener Neustadt ist Lukasz Kwit gerade in der Phase des Knüpfens von Bekanntschaften.

„Kinder sind hier braver als in Wien“

Viele seiner Freunde kommen ihn aus Wien besuchen, wo er intensiv Deutsch lernte und das Priesterseminar absolvierte. Seine Priesterweihe erteilte ihm Kardinal Schönborn im Stephansdom.



In Wiener Neustadt ist Lukasz Kwit neuer Kurat in der Schmuckerau, Seelsorger in der Santa Christiana und unterrichtet in der Musikvolksschule eine 4. Klasse. „Die Schüler sind schon etwas größer und man kann wunderbar mit ihnen philosophieren. Außerdem stelle ich fest, dass die Kinder hier braver als in Wien sind“, freut sich der gebürtige Pole.



Die Schulbank musste auch er nach seinem Theologie-Studium drücken, als er Deutsch lernte: „Ich wusste, dass ich hier mein Leben verbringen werde und die Sprache ist ein wichtiges Werkzeug.“ Also lernte er an den Vormittagen intensiv an der Uni Deutsch und übte am Nachmittag weiter.



Die Vertreter der Kirche waren ihm dabei eine große Unterstützung. Heute kann man mit Lukasz Kwit lange, tiefgehende Gespräche führen und das nicht nur über die Religion, die Kirche oder die Bibel. Er ist auch ein Musikfreund mit einem Abo im Wiener Musikverein. Besonders interessiert ist er an der Geschichte, dem Leben und der Familie Mozart.

Schlesien und ...

… das Essen: Die Küche ähnelt sehr der österreichischen, da sie eine Mischung aus deutschen, böhmischen und polnischen Einflüssen vereint.



… die Sprache: In Schlesien hat Lukasz Kwit Deutsch immer wieder auf der Straße gehört. Wirklich gelernt hat er es aber erst nach seinem Umzug nach Wien.