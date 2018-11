Als Madlen König im Jahr 2000 ihren Job als Aerobictrainerin im Freizeittempel antrat, wusste sie nicht, dass sie auch einmal in diesem Hotel leben wird.



2005 war es – sie hatte mittlerweile den Hotelbereich inne – als sie der Bank ein Kaufangebot legte. Gemeinsam mit vier Mitarbeitern, drei davon kommen ebenso wie Madlen König aus Ungarn, sorgt sie für das Wohl der Gäste und Besucher. Was es heißt, von zu Hause wegzugehen, war für Madlen König bereits mit 14 Jahren klar.



Damals verließ sie ihr Heimatdorf Kazincbarcika in Ost-Ungarn und zog nach Pècs, wo sie die Künstlerschule besuchte. Hier wurde sie zur Tänzerin ausgebildet und hier lebte sie, bis sie 26 Jahre alt war. Dann kam die Wende und alles wurde mit einem Schlag anders: „Ich habe nicht gewusst, wie ich in Ungarn mit meinem vierjährigen Kind überleben soll“, schildert König. Diese Wunde spürt sie auch heute noch, obwohl sie in Wiener Neustadt eine neue Heimat gefunden hat: „Ich möchte nicht mehr nach Ungarn zum Leben zurück.“ Nach 15 Jahren war sie heuer erstmals wieder in ihrem Geburtsort, wo sich viel verändert habe – nicht nur zum Guten. 1990 verließ sie Ungarn, um in Deutschland Arbeit zu finden. Dort seien die Bedingungen besser als in Österreich gewesen. Schnell fasste sie in der Gastronomie Fuß. Erst lebte sie in Leipzig, dann in der Nähe von Mannheim.



Die deutsche Sprache lernte sie erst im Ausland, wo sie auch ihren Ex-Mann – einen Vorarlberger – kennenlernte. Mit ihm zog sie nach Österreich und erst nach mehreren Ortswechseln landete sie in Wiener Neustadt. Nach ihrem Arbeitsbeginn als Trainerin übersiedelte sie bald von Oberwaltersdorf in die Stadt.



Heute ist ihr Lebensmittelpunkt das eigene Hotel. Es bleibt wenig Zeit, um auch einmal in die Stadt zu kommen oder spazieren zu gehen. Aber wenn doch, dann genießt sie ein Essen im neuen Fischlokal am Marienmarkt. Das für Ungarn typische Gulasch isst sie nur einmal im Jahr.

Die Ungarn und ...

… der Zahnarzt: Ja, auch Madlen König fährt zum Zahnarzt nach Ungarn, weil die Ärzte dort ihrer Meinung nach besser sind.



… das Gulasch: Das ungarische Gericht kommt bei ihr nur einmal pro Jahr auf den Tisch.



… der Csàrdàs: Der ungarische Tanz wird heute immer seltener getanzt, meistens gehört er bei Hochzeiten oder Festen zum Programm. Die ausgebildete Tänzerin Madlen König lebt ihre Leidenschaft heute in ihren Aerobicstunden aus.



… ihr Temperament: Die Ungarn sind direkter, offener und haben eine bessere Laune. Aber sie sind nicht optimistisch und ungeduldig. Ihre Entscheidungen treffen sie schnell und aus dem Bauch.