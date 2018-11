Bruder Marek Krol sucht sich sein Zuhause nicht bewusst aus. Er geht dort hin, wo er von seinem Orden – den Kapuzinern – gebraucht wird. So war es 1994, als er von Polen nach Österreich, genauer gesagt nach Kärnten, kam.



Nach einem weiteren Aufenthalt in Leibnitz ereilte ihn 2004 der Ruf aus dem Kapuzinerkloster in Wiener Neustadt. Hier lebt er gemeinsam mit drei weiteren Brüdern: „Die Gemeinschaft ist mir eine große Hilfe. Alleine kann ich es mir nicht vorstellen“, sagt Bruder Marek im Gespräch mit der NÖN.



Dank seines Glaubens sei Heimat nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Das Wunderbare sei, dass sich im Glauben alles ähnlich ist: „Ich finde sofort eine Heimat, wo ich hinkomme und wo die Sprache des Herzens gesprochen wird“, so Marek Krol. Dennoch gibt er zu, dass es auch in Österreich Unterschiede gebe. Das erfuhr er in Wiener Neustadt, wo er nicht als Ausländer oder Zugereister wahrgenommen wird, wie es ihm in anderen Landesteilen geschehen ist. „Ich habe mich sofort willkommen gefühlt. Du wirst respektiert und gerne gesehen“, schildert der 51-jährige Pole seine Erfahrungen. Gemerkt hat er, dass es in Wiener Neustadt mehr Zeit brauche, um das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Doch danach seien es herzliche und offene Kontakte. Er schätzt auch das große Angebot auf dem Gebiet des Glaubens und das Interesse der Wiener Neustädter. Die Kapuziner wollen nahe an den Anliegen der Menschen sein. Derzeit wird überlegt, einen Stand im Fischapark zu mieten.



Bei seinen vielfältigen Begegnungen mit Menschen in der Gefangenenseelsorge, der Jugendarbeit oder der Einzelseelsorge wird Bruder Marek mit verschiedenen Anliegen konfrontiert. Die Zeiten des Gebets helfen ihm, damit umzugehen. Aber auch die Arbeit im Garten des Klosters mit den Blumen oder dem Gemüse helfen ihm.



Zeit, um in die Fußgängerzone oder den Akademiepark zu gehen, findet er immer seltener.



Marek Krol stammt aus der Krakauer Gegend in Polen. Bei kurzen Reisen besucht er seine Eltern (90 und 95 Jahre alt) und seine fünf Geschwister. Es ist ihm egal, wo er sein Leben beendet, denn: „Ich bin mein halbes Leben in Österreich. Zu einem gewissen Grad werde ich immer überall ein Stück ein Fremder sein“, ist sich Bruder Marek bewusst.

Die Polen und ...

… die „Auto-Witze“: „Fahren Sie nach Polen, Ihr Auto ist schon dort.“ Mit diesem Spruch kann Bruder Marek Krol wenig anfangen, aber: „Ohne Grund wird es ihn nicht geben.“ Er selbst fragt bei Häftlingen nie nach ihren Delikten.



… der Alkohol: Für Bruder Marek Krol ist klar, dass Alkohol immer wieder – zum Beispiel von den Nazis oder den Kommunisten – bewusst eingesetzt wurde, um die Leute zu verblöden. „Die Leute haben wenig verdient und Alkohol war günstig“, so Krol.



… die Liebe zu Polen: „Ich bin stolz, dass ich ein Pole bin“, sagt Bruder Marek. Er schätzt den Glauben an seine Landsleute und den

Idealismus, die Hingabe und die Liebe zum eigenen Land. Es sei ein schönes Land mit einer über 1.000-jährigen Geschichte.