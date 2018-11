Irgendwann musste sich Mari Paugger entscheiden, wo sie leben will. Auf Dienstreise lernte sie 1998 ihren Mann Helmut, einen Österreicher, kennen. 2004 war für die Finnin mit zweifachem Studienabschluss (Volkswirtschaft, Geschichte) dann klar: Sie zieht nach Wiener Neustadt und gibt ihren Job in Brüssel auf.



„Am Anfang war ich schockiert, weil wir in eine Stadt mit nur 40.000 Einwohnern zogen. In Finnland ist bei so einer Größe wenig los“, erinnert sich Paugger. Positiv überrascht war sie, als ihr das Gegenteil bewiesen wurde. „Hier ist alles nah, man ist schnell in der Natur. Es ist sehr ruhig in Wiener Neustadt. Die Leute sind gemütlicher in einer kleinen Stadt, da sie vom Alltag weniger gestresst sind“, beschreibt Mari Paugger, was sie an Neustadt schätzt.



Sie liebt den Akademiepark und die Fußgängerzone. Die Nähe zum Wasser fehlt ihr aber. Ihre Heimatstadt Tampere (200.000 Einwohner) liegt zwischen zwei Seen. Und auch das Winterschwimmen vermisst sie hier in Österreich.



Die reiche finnische Sprache mit all ihren Synonymen und ihrer Vielfalt gibt sie an ihre beiden Kinder Sophie (8) und Raffael (10) weiter. Auch wenn sie sich hier in Wiener Neustadt heimisch fühlt, so fehlt ihr doch ihre große Familie in Finnland.



Sie treffen sich weder in Österreich noch in Finnland, sondern auf Kreta. Hier hat Familie Paugger einen Zweitwohnsitz – ein Haus am Meer. Von hier kommt auch das selbstgemachte Olivenöl, das sie in ihrer Villa Maria in der Neunkirchner Straße verkauft. Auch in ihrem Geschäft fühlt sich Mari Paugger zuhause. „Wenn Kunden hier sitzen und essen, dann kommen wir alle miteinander ins Gespräch“, so Paugger.

Die Finnen und ...

… die Sauna: Vorm Winterschwimmen ging Mari Paugger in die Sauna. In Österreich besucht sie nur selten eine Therme.



... die Literatur: Die finnische Sprache ist sehr reich an Synonymen und Gefühlsausdrücken, dies spiegelt sich vor allem in der Literatur wider.



... das Tageslicht: Die Helligkeit auch während der Nachtstunden sei in Finnland etwas Besonderes. Mari Paugger kann auch dann schlafen.



... Joulupukke: Der Weihnachtsmann kommt aus Finnland. Aus diesem Grund bringt bei Familie Paugger am 24. Dezember nicht nur das Christkind, sondern auch Joulupukke die Geschenke.