Wenn Mariela Paola Teufert von Peru erzählt, dann glänzen ihre Augen. Nach zwölf Jahren in Österreich ist das Heimweh nach wie vor groß: „Mir fehlt einfach alles.“



Besonders schwer war es für sie, dass sie ihre geliebte Mamita – ihre Oma – vor ihrem Tod Ende November nicht mehr sehen konnte. Peru ist zu weit weg und die Flüge zu teuer, als dass es sich auf einen Sprung vorbeischauen lässt. Nur alle drei Jahre kommt die Peruanerin mit ihrem Mann Günther und der gemeinsamen Tochter Heidi-Marie (7) in ihr Heimatland.

Große Vorfreude auf die Reise nach Peru

Vorige Woche war es endlich so weit. Am Vortag ihrer Reise erzählt Mariela Paola Teufert, wie sehr sie sich darauf freut. Beim Landeanflug auf Lima muss sie meistens weinen – vor Glück. „Wir wohnen dann immer bei meiner Familie in Lima und besuchen viele Verwandte. Heuer werde ich das Grab meiner Oma besuchen. Das ist neu für mich“, so Teufert. Es gibt aber auch schöne Momente auf dieser Reise: Für ihren Mann haben ihre Eltern eine Überraschungs-Geburtstagsparty vorbereitet. „Und ich werde auch Taufpatin sein. Das Fest ist Anfang Februar“, freut sie sich.



Zuhause ist die dreiköpfige Familie aber auch in Wiener Neustadt. Hier haben sie sich neben dem Haus der Oma ihres Mannes ein eigenes gebaut. Wenn sie in Peru sind, schaut die 93-Jährige auf den Hund.



In Wiener Neustadt geht Heidi-Marie zur Schule und hier arbeitet die diplomierte Krankenschwester auf der Neurochirurgie. „Ich bringe alle zum Lachen. Ich bin immer der Kasperl“, meint Mariela Paola Teufert über sich selbst.



Auch wenn sie Wiener Neustadt als kleine Stadt sehr mag und gerne im grünen Stadtpark ist, so braucht sie als Anti-Stress-Therapie das Laute und Menschenansammlungen um sich. „Es gefällt mir, wenn viele Leute um mich sind. Ich brauche das. Dann gehe ich auch gerne einfach nur in den Fischapark, ohne etwas zu kaufen“, meint die Peruanerin, die in einer 11-Millionen-Einwohner-Metropole aufgewachsen ist.

Die Peruaner und ...

… ihr Essen: Meerschweinchen werden in den Bergen Perus gegessen. Mariela Paola Teufert und ihrem Mann schmecken sie aber nicht. Die Nationalspeise ist Czeviche, eine kalte Fischspeise. In Lima, das am Meer liegt, gibt es viel frischen Fisch und Meeresfrüchte.



… das Land: Peru wird von drei Landschaftstypen geprägt – der Küste, den Bergen und dem Dschungel. In der Ruinenstadt Machu Picchu war sie zum ersten Mal 2015 bei einer Rundreise mit ihren Schwiegereltern.



… die Kriminalität: Sicherer ist es hier in Österreich. In Lima legt sie



allen Schmuck ab und lässt alle Wertsachen daheim, wenn sie raus geht. „Dort wäre es undenkbar, mit dem Handy auf der Straße zu telefonieren“, so Teufert.