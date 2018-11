Als Martin Aksentowicz als Sanitäter des Roten Kreuzes im Zuge der Flüchtlingskrise ins Lager nach Traiskirchen kam, fühlte er sich in seine Kindheit zurückversetzt. Der gebürtige Pole, geboren in Neusalz/Oder, wurde 1988 selbst hier mit seinem Bruder (damals zehn) und seinen Eltern untergebracht: „Das Gefühl, wieder dort zu sein, war sehr bedrückend. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Es erinnerte mich ans Essen fassen zu bestimmten Tageszeiten und auch Polizisten mit Maschinengewehren waren damals wie heute da.“



12 Jahre war er alt, als er mit seiner Mutter, seinem Bruder und zwei Koffern von Lauenburg an der Ostsee in Pommern über Warschau zu einer Reise zum Onkel aufbrach. Dieser flüchtete bei schweren Unruhen mit Straßenschlachten 1980/81 von Polen nach Österreich. Der Vater war schon dort. Erst in Österreich erfuhren die Buben, dass es kein Zurück nach Polen gab. Mitnehmen konnte er nichts, alles wurde in der Wohnung zurückgelassen und später von Nachbarn vernichtet oder selbst genutzt. Der Grund der Flucht war, dass der Vater nicht vom Kommunismus überzeugt gewesen sei und Repressalien befürchten musste. Die erste Zeit im neuen Land war für Martin Aksentowicz „schrecklich“, nicht nur im Lager. Zwei Jahre haben sie in Baden gelebt, in der Schule wurden die Kinder als „Tschuschen“ beschimpft. Sie konnten kein Deutsch und hatten keine Freunde. Eine ältere Dame nahm sich ihrer an und brachte ihnen mit Spielen die Sprache bei. Auch Comics und Zeichentrickfilme halfen.

Von Anfang an wohlgefühlt

Erst mit dem Umzug nach Wiener Neustadt wurde alles besser: „Sofort habe ich einen Freund gehabt. Mit Roman habe ich viel unternommen“, erinnert sich der 42-Jährige. In seiner Jugend jobbte der heutige SPÖ-Gemeinderat als Pizzalieferant, Barkeeper sowie Türsteher im Clumsy’s, VIP und Tacos und spielte Football. Damit wollte er sein Taschengeld aufbessern, unabhängig sein und seinen Eltern nicht zur Last fallen. Dadurch kam er auch viel mit der Stadt und ihren Bewohnern in Kontakt: „Die Menschen waren sehr aufgeschlossen hier. Ich habe mich von Anfang an wohlgefühlt.“



Seine drei Kinder (17, 15 und acht Jahre alt) sind hier daheim und werden es immer sein. Das ist auch ein Grund, weshalb er nie mit ihnen Polnisch spricht. Für Martin Aksentowicz war es immer wichtig, ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Dabei spielt auch das Erlernen der Sprache eine wesentliche Rolle. Bis sich Martin Aksentowicz als Österreicher fühlte, dauerte es einige Zeit: „In den ersten Jahren nach der Flucht waren wir keine Polen mehr, aber auch noch keine Österreicher. Wir waren im Prinzip staatenlos.“ Heute ist der studierte Logistikleiter gut eingebettet in das Leben der Stadt: Er engagiert sich, auch als Kassier und Offizier, beim Roten Kreuz und bildet sich laufend weiter. Er ist als Obmann-Stellvertreter bei ATV und SWV tätig und seit 2015 für die SPÖ im Gemeinderat. Mit seiner Frau, einer geborenen Wiener Neustädterin, geht er gerne ins Fitnessstudio, wenn es die Zeit erlaubt, ab und zu kocht er für seine Familie polnische Krautrouladen: „Ich habe die Stadt so in mein Herz geschlossen, dass ich mich wie ein geborener Wiener Neustädter fühle.“