Im Libanon hatte Martin Modad Wurzeln in Wiener Neustadt – jetzt in Wiener Neustadt hat er Wurzeln im Libanon. Vor 32 Jahren wurde er in Bzebdine geboren, bald wanderte die Familie – der Vater aus dem Libanon, die Mutter aus Österreich, mit Großmutter aus Wiener Neustadt – nach Abu Dhabi aus. Zu Hause wurde Deutsch und Englisch gesprochen, „genauso wie im Kindergarten. Arabisch kann ich deswegen kaum sprechen, auch wenn ich ein paar Brocken verstehe“, sagt er.



Mit sechseinhalb Jahren ging’s dann auf Wunsch seiner Mutter nach Österreich. Zuerst nach Ebenfurth, dann nach Wiener Neustadt. Die größte Umstellung für den damals „kleinen Martin“? „Die Kälte. Das kannten wir nicht, schon gar nicht den Schnee. Das war schon eine enorme Umstellung, als wir damals im Februar nach Österreich gekommen sind“, erinnert sich Martin Modad.



Als Ausländer hat sich Martin Maodad damals in der Schule nicht gefühlt: „Ich habe ja die Sprache gekonnt, deswegen war nie eine Barriere da.“ Nach der Matura ging‘s auf die Wiener Neustädter Fachhochschule, mittlerweile ist er als Unternehmensberater tätig. Studieren ist als gebürtiger Libanese fast Pflicht. „Bildung wird bei uns extrem groß geschrieben. Deswegen haben Österreicher, falls sie Libanesen kennen, die meistens beim Studium kennengelernt.“ Was für Libanesen auch wichtig ist: Die Familie. „Die steht bei uns an erster Stelle. Deswegen gibt es auch für mich keinen Tag ohne Kontakt zu meinen Eltern, einmal in der Woche gibt‘s ein großes Familienessen mit meinem Bruder, Eltern und der restlichen Familie“, erzählt Martin Modad, mittlerweile verheiratet und bald zweifacher Familienvater.



Wiener Neustadt sei als Wohnort ideal: „Ich war beruflich oft in Wien, aber Zuhause hab‘ ich mich immer in Wiener Neustadt gefühlt. Hier fehlt es einem an nichts und die Stadt hat die richtige Größe, wo man Leute kennt, aber trotzdem ungestört bleiben kann.“



Vor der Familiengründung war Martin Modad gern in den Kaffeehäusern am Neustädter Hauptplatz unterwegs: „Jetzt sitze ich mit meiner Familie gerne auf der Terrasse in meinem Garten. Außer, wenn es wie jetzt nach Jesolo in den Urlaub geht.“

Die Libanesen ...

…und die Küche: Libanesen sind passionierte Köche, vor allem auf Frische (für die sorgt unter anderem Minze) wird viel Wert gelegt.



...und die Familie: Die steht im Vordergrund, regelmäßige Treffen sind Pflicht. Bei Martin Modad gibt‘s einmal pro Woche einen Familien-Treff, dazu täglichen Kontakt mit den Eltern.



...und die Bildung: Wird bei Libanesen groß geschrieben, viele Libanesen arbeiten nach ihrem Studium im Ausland.