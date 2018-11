Ja, Miroslava – kurz Mirka – Kollarova könnte sich vorstellen, ganz in Wiener Neustadt zu leben. Doch momentan stellt sich diese Frage nicht: „Ich nehme Rücksicht auf meine Kinder und ihr Zuhause ist in der Slowakei.“ Wenn ihre beiden Töchter, acht und 17 Jahre alt, frei haben, dann setzt sich die Mama ins Auto und fährt zum Arbeiten nach Wiener Neustadt. Manchmal sei das schwierig, aber sobald sie zur Grenze kommt, freut sie sich auf ihren Job.



„Arbeiten ist für mich wie weggehen. Hier haben wir immer Musik und Spaß und ich treffe viele nette Leute“, so Kollarova. Überhaupt merkt sie, dass die Menschen in Wiener Neustadt sehr freundlich und ungezwungen sind. Das sei in der Slowakei anders.



Deutsch hat Mirka in der Schule gelernt, von der 1. Klasse Volksschule bis zur Matura.



Den Job im „Krügerl“ hat sie vor fünf Jahren über eine Freundin bekommen. Eigentlich wollte sie nur ein bis zwei Jahre bleiben, aber dann ist sie „picken geblieben“, wie sie sagt. Wochen-end-Jobs seien in ihrem Heimatland schwer zu finden und wenn, dann würde sie auch viel weniger verdienen. Die Stammgäste im „Krügerl“ kennen und schätzen Mirka Kollarova. Die zweifache Mutter möchte aber die Zeit unter der Woche für ihre Töchter haben. Dann dreht sich in ihrem Leben alles um die Schule, Ärzte, kochen oder putzen.

290 Kilometer trennen die Lebenswelten

Am Wochenende lebt sie ungezwungener ohne die Probleme des Alltags. Übernachten kann die Slowakin bei Freundinnen. Am Sonntag fährt sie die 290 Kilometer dann wieder zurück in ihr kleines 200-Seelen-Dorf in der Slowakei. Bis 2014 lebte sie in einer Stadt mit 26.000 Einwohnern, Topolcany. Als die ältere Tochter noch klein war, war Kollarova zwei Jahre in Sollenau daheim. „Ich habe eine große Familie in der Slowakei, die ich so vermisst habe. Da musste ich einfach wieder zurück, weil mir meine Eltern und Geschwister so gefehlt haben“, gibt Kollarova zu.



Auch wenn der Kellnerin neben ihrer Arbeit wenig Zeit bleibt, um raus zu kommen, so schätzt sie die Stadt doch sehr: „Der Domplatz ist sehr schön. Aber es hat sich viel in Wiener Neustadt verändert, was ich schade finde.“ Dennoch findet sie es im Sommer am Hauptplatz gemütlich, sitzt einfach da und beobachtet die Leute.

Die Slowaken und ...

… die Armut: „Viele glauben, dass die Slowaken arm sind. Das stimmt aber nicht. Natürlich gibt es auch arme Menschen, aber nicht alle“, informiert Miroslava „Mirka“ Kollarova.



... die Getränke: Natürlich wird auch in der Slowakei gerne Bier getrunken, so wie im „Krügerl“. Aber auch Schnaps, hier vor allem aus Zirbe, wird oft getrunken.



... das Essen: Auch wenn es kein typisches Gericht für die Slowakei ist, könnte sich Kollarova wochenlang von Szegediner Gulasch ernähren. Sie kocht es auch selbst.



... Bratislava: Wien kennt die Slowakin besser, durch Bratislava fährt sie nur durch. „In dieser Stadt brauche ich ein Navi“, scherzt sie. Es sei aber auch eine sehr schöne Stadt.