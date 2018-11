Das ehemalige Sportcafé in Wiener Neustadt durchkreuzte 1990 die Studienpläne von Nader Nassiri in Wien. Nach zwei Semestern brach er die Informatik-Akademikerausbildung ab. Bei seinem ersten Kennenlernen empfand er Wiener Neustadt als „ruhige Stadt, die nicht weit weg von Wien ist“. Das sieht der gebürtige Iraner auch heute noch so: „Wiener Neustadt ist die beste Stadt. Was ich brauche, ist immer da. Auch behördlich ist alles okay.“



Anfangs pendelte er noch zum Arbeiten nach Niederösterreich und zum Wohnen nach Wien, wo auch sein Bruder lebte. 1994 entschied er sich dann ganz für Wiener Neustadt: „Ich liebe die Leute und freue mich, dass ich hierher gekommen bin. Gleich am Anfang wurde ich als Ausländer gut aufgenommen“, schildert Nader Nassiri. Bereits in Teheran lernte er Deutsch, nach Österreich kam er mit einem Visum. Heute ist er bekannt in Wiener Neustadt: „Die Leute kennen mich. Ich werde respektiert.“



Sein Lokal „La Palma“ in der Stadionstraße ist seit 24 Jahren (Jubiläumsfeier ist am 2. September) ein beliebter Treffpunkt – auch viele Clubs, wie etwa der SC Wiener Neustadt, haben hier ihren Stammsitz. Nader Nassiri ist glücklich mit seinem Leben als Lokalbetreiber. Daheim bei seiner türkischen Verlobten darf es auch ruhiger werden. Dann freut er sich auf von ihr gekochtes Essen (obwohl: „Ich bin auch ein guter Koch.“) und informiert sich mindestens zwei Stunden täglich mithilfe von Teletext. Entspannung findet er beim Schwimmen, Darts oder Billard spielen.



Sein Lieblingsplatz ist die schmale Petersgasse beim Stadtmuseum und Bürgermeister-Garten, aber gleich zu Beginn, dort wo ihn die alte Mauer von St. Peter an der Sperr ein bisschen an die Altstadt von Teheran erinnert. Heimweh hat er keines, höchstens alle vier bis fünf Jahre reist er zu seinen Wurzeln. Zwei seiner Brüder leben in Wien, einer in Wiener Neustadt.



Zum Schluss verrät Nader Nassiri noch etwas: „Jeder Perser ist verrückt nach Schnitzel. Am Anfang habe ich fast jeden Tag Schnitzel oder Cordon Bleu gegessen.“ Heute kommt es mindestens einmal in der Woche auf den Teller.

Die Perser und ...

… Perserteppich: Fast jeder Perser hat welche in seinem Zuhause, so auch Nader Nassiri.



… Perserkatzen: Auf Katzen muss der gebürtige Teheraner aufgrund einer Allergie verzichten.



… Kaviar: Auch auf Kaviar ist er allergisch, er serviert ihn aber gerne seinen Gästen.



… Pistazien: Dafür zählt das Essen von Pistazien zu den Lieblingsbeschäftigungen von Nader Nassiri.