Nie wieder kann Nasrat Nasratullah in sein Heimatland Afghanistan zurück – zu gefährlich ist es dort für ihn geworden. Seine Tätigkeit bei der UNO brachte dies mit sich. 15 Jahre lang versuchte er, das internationale Verbrechen zu bekämpfen und humanitäre Hilfe zu leisten.



Dabei bereiste er viele Länder, um sich dort das Beste für seine Arbeit in Afghanistan herauszupicken. 2009 war er mit einer afghanischen Delegation zu Studienzwecken in Österreich und Wien. Dass dieses Land einmal sein Lebensmittelpunkt werden würde, wusste er damals nicht.



2016 spitzte sich die Situation für Nasrat Nasratullah zu und er musste Afghanistan verlassen – alleine, vorerst ohne seine Familie. Die Reise nach Österreich war gefährlich, den genauen Verlauf möchte er nicht erzählen. Von Traiskirchen kam er schließlich nach Wiener Neustadt, wo er viel Unterstützung fand. „Ich bin den Menschen hier sehr dankbar, gerne möchte ich ihnen auch etwas zurückgeben“, so Nasrat Nasratullah.

Ehrenamt statt bezahlter Arbeit

Seit Beginn an ist er ehrenamtlich tätig – dass er nicht arbeiten darf, macht ihn unglücklich. Er bringt viel Wissen und viel Erfahrung auf dem internationalen Parkett mit, sein Englisch ist fließend. Es ist ihm anzumerken, dass er sehr gebildet ist und weiß, wie man sich in verschiedenen Kulturkreisen bewegt. „Ich sitze nicht daheim und trinke Tee“, erklärt Nasrat Nasratullah. Also schließt er viele Kontakte – zu afghanischen Organisationen ebenso wie zu Österreichern. Er spricht seine Landsleute auf der Straße und im Park in Wiener Neustadt an, lädt sie ein, sich am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Erst unlängst halfen sie beim Frühjahrsputz mit (siehe NÖN 13/18).



Heute leben auch seine Frau und seine Kinder im Alter zwischen zehn und 16 Jahren (drei Töchter und zwei Söhne) bei ihm in Wiener Neustadt. Die Kinder gehen hier in die Schule und haben viele Freunde. Sie werden von Klassenkollegen zu Ausflügen und nach Hause eingeladen. Auch wenn die Familie in Wiener Neustadt nicht mehr um ihr Leben fürchten muss so wie in Kabul: „Am Anfang, wenn die Kinder das Folgetonhorn der Rettung hörten, dachten sie, dass es ein Selbstmordattentäter wäre.“ Und auch vor dem Feuerwerk zu Silvester hatten sie Angst.

Afghanistan und ...

… das Essen: Für die Zubereitung und die Auswahl der Gerichte ist in Familie Nasratullah die Frau zuständig. Laut Nasrat gebe es nichts Besonderes und es ähnle durchaus der österreichischen Küche.



… Kabul: Nasrat Nasratullah lebte mit seiner Familie in einem Haus in der Hauptstadt Afghanistans. Sie hat knapp vier Millionen Einwohner. Er besaß auch ein Auto und verdiente sehr gut.