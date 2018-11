Die Erlebnisse seiner Kindheit prägen Nikolaj Jurjewitsch Robert Puschek bis heute: „In der Klasse war ich immer nur der Russe. Ich wollte meinen dritten Vornamen Robert auf meine Hefte schreiben, aber die Lehrerin hat es nicht erlaubt.“ Sechs Jahre war er alt, als er mit seiner Mutter – einer gebürtigen Lichtenwörtherin – aus Russland nach Österreich kam. Seinen Vater, einen Russen, kannte er nicht.



1938 gingen seine Mutter, ihr damaliger Mann und der Großvater des Kommunismus wegen nach Russland. Julius Puschek kam bald wieder zurück, weil der in Russland gelebte Kommunismus nicht der war, den er meinte. Seine Tochter und ihr Mann wurden wegen Spionage verurteilt. Sie kam acht Jahre ins Arbeitslager, er wurde erschossen. Erst 1957 nach dem Staatsvertrag, dem 11. Ausreisegesuch und mit einem russischen Beschützer kamen Mutter und Sohn in Wiener Neustadt an. Der sechsjährige Nik nahm seinen zerrupften Teddybären und das Buch „Gullivers Reisen“ auf Russisch mit. Nie wieder sollten sie zurückkehren. „Mir ist es in Wiener Neustadt immer zu warm. Ich vermisse die Winterlandschaft, die Wölfe, das Schlittenfahren und die Kälte“, verrät Nikolaj Puschek.

„Zu viele vergessen die Menschlichkeit“

Als Kind sprach er nur Russisch, das machte es ihm in der Schule schwer. Doch die Eltern von Klassenkollegen luden ihn nach Hause ein oder nahmen ihn auf Ausflüge mit. Er glaubt, dass es damals für Menschen auf der Flucht leichter war: „Zu viele Menschen vergessen heutzutage die Menschlichkeit. Wenn jemand auf der Flucht ist, helfen wir ihm“, meint der ehemalige Grüne-Gemeinderat. Er appelliert, die alten Zeiten nicht zu vergessen und den Rechten keine Chance mehr zu geben.



Nachdem er bis zu seinem 40. Geburtstag viel auf Reisen war und über 60 mal umgezogen ist, wurde er mit seiner Frau in Wiener Neustadt sesshaft. Er schätzt die Übersichtlichkeit der Stadt. Auch Katzelsdorf gefällt ihnen und bald steht ein Umzug an.

Russland und ...

… Wodka: Auch Nikolaj Puschek ist einem guten Wodka nicht abgeneigt. Lieber trinkt er aber Rum, das harmoniere besser mit seinen Zigarren.



… das Essen: Pelmeni ist eine russische Nudel-Spezialität mit einer würzigen Fleischfüllung. Puschek liebt aber auch Kartoffeln, davon könne er leben.



… die Kälte : „Wenn Nase oder Ohren ganz weiß wurden, dann musste man sie schnell zwischen den Fingern reiben, damit die Durchblutung wieder einsetzt“, weiß Nikolaj Puschek.