Olga Seliviorstava ist ein Kind der Großstadt: Aufgewachsen im Zentrum von Minsk in Weißrussland, liebt sie die Möglichkeiten, die ihr eine Millionenstadt bietet. Ihr Mann Dieter kommt aus dem Mostviertel. In Wiener Neustadt fanden sie ein Zuhause, das beiden Ansprüchen gerecht wird und auch ihrer Tochter Victoria (3) ein gutes Umfeld bietet. „Wir haben fünf Jahre in Shanghai gelebt. Aber als ich schwanger wurde, wollten wir zurück nach Österreich“, berichtet die 33-Jährige.



Schon davor lebte das Paar in Österreich – in Mauer-Öhling bei Amstetten. Ende 2008 zog Olga Seliviorstava um, im September desselben Jahres heirateten die beiden in Minsk. Auch wenn sie die Liebe beflügelte, so war das Heimweh anfangs doch sehr schlimm. „Ich habe Minsk sehr vermisst und bin alle drei Monate für zwei Wochen hingefahren“, so die Neo-Wiener Neustädterin. Heute ist es besser: Aber zwei Besuche pro Jahr sind fix – im Sommer und im Winter. Dann leben sie alle in der Wohnung der Oma im Herzen von Minsk. Die pensionierte Chemikerin ist 87 und liebt es, mit Olgas Mann Dieter auf Russisch zu politisieren. Wenn ihnen ein Wort fehlt, dann rufen sie Olga um Hilfe.



Auch Tochter Victoria spricht fließend Russisch. Da Olga Seliviorstava als Sprachlehrerin selbst einen starken Bezug zu Sprachen hat – sie studierte Englisch, Deutsch und Italienisch und lernte auch Mandarin –, ist es ihr wichtig, dass sich auch ihre Tochter international verständigen kann.

Mindestens einmal pro Tag in der Innenstadt

Nachdem Victoria nun in den Kindergarten geht, macht ihre Mutter jetzt auch etwas für sich: den Führerschein. „Ich habe ihn bis jetzt nicht gebraucht, da ich immer alles zu Fuß gegangen bin, auch in Minsk und in Shanghai. Als frischgebackene Mama ging sie mit ihrer Tochter im Kinderwagen oft zweimal täglich in die Innenstadt von Wiener Neustadt. Wenn es heute die Zeit erlaubt, dann spazieren sie zu dritt abends durch die Stadt – auf ein Eis, um draußen zu sein und die vielen schönen Gärten zu bewundern. „Dadurch lerne ich die Stadt besser kennen“, meint Olga Seliviorstava.

Weißrussland und ...

… Minsk: Olga Seliviorstava ist in der 2-Millionen-Stadt aufgewachsen. Hier ist vieles sehr groß und wuchtig im Stil des Brutalismus gebaut. Auch die Straßen sind sehr breit (oft mit acht Spuren), auf den Gehsteigen können vier Kinderwägen nebeneinander fahren. Dennoch ist die Stadt sehr grün mit vielen Parks.



... das Essen: Die 33-jährige Weißrussin ist eine gute Köchin und liebt es auch zu backen. Gerne kocht sie Gerichte aus ihrer Heimat, allerdings mit weniger Fleisch. Zur warmen Jahreszeit erfrischt die kalte Suppe Khaladnik oder der Schichtsalat mit Fisch. Häufig werden Erdäpfel „Bulba“ gegessen.