Wer Onur Yavuz und seine offene Art im Umgang mit seinen Mitmenschen kennt, vermag sich vielleicht nur schwer vorzustellen, wie es ihm als Kind gegangen ist. Als er in den Kindergarten kam, war er eineinhalb Jahre stumm. Der Grund: Daheim wurde nur Türkisch gesprochen, die deutsche Sprache war ihm fremd. Letztendlich ist es dem Engagement seines Lehrers Pilz in der Otto-Glöckel-Volksschule und seiner Mutter zu verdanken, dass er heute sogar im Dialekt spricht. „Meine Mutter hat mir mit ihrer Energie gezeigt, wie wichtig Sprache ist. Sie hat mit mir begonnen, Deutsch zu lernen“, berichtet Onur Yavuz. Dennoch gab und gibt es trotz des Spracherwerbs viele verletzende Situationen für den heute 26-Jährigen. Seine Hautfarbe ist einfach dünkler, sein Name klingt anders als Maier oder Müller. Gerne hätte er als kleiner Bub anders geheißen. Doch seine Mutter tröstete ihn und hat seinen Namen mit Liebe gewählt – Onur heißt übersetzt Stolz.



Aus seiner eigenen Erfahrung weiß Onur Yavuz, wie wichtig es für Kinder ist, jemanden zum Reden zu haben. Doch das ginge heute oft verloren. Das merkt er als Fußballtrainer der U10 beim ASK Eggendorf – er selbst macht als aktiver Fußballspieler eine Pause. Und auch, wenn er Vorträge vor Jugendlichen, wie zuletzt am BORG hält, über sein eigenes Leben und seinen Weg, dann merkt er viel Erstaunen. Er ist gerne vorne: „So kann man Menschen erreichen. Ich will etwas verändern. Wenn ich die Gelegenheit habe, mit Menschen zu sprechen, dann mache ich das“, erklärt Onur Yavuz aus Überzeugung. Diese Gelegenheiten bieten sich auch als ehrenamtlicher Integrationsbotschafter Wiener Neustadts, bei seiner Arbeit in der Jugend Info NÖ am Hauptplatz oder als Koordinator des Projektes Lesepaten, wo er die Schulen und die 35 Lesepaten zusammenbringt. Auch für seine beiden jüngeren Brüder sieht er sich als Sprachlehrer. Viele Hände geschüttelt und Worte ausgetauscht hat Onur Yavuz bei seiner Hochzeit im Juni. Für türkische Verhältnisse war es mit 500 Gästen ein kleines Fest, sonst können es schon um die 1.000 werden.

Die Türkei und...



… Istanbul: Ursprünglich kommt die Familie aus dem Osten der Türkei, aus Anatolien. Heute leben aber alle Verwandten in Istanbul. Onur Yavuz kann sich nicht vorstellen, hier zu leben: „Die Einwohnerzahl ist zu hoch für die Stadt und man merkt die Krise.“



... die Männer: Onur Yavuz ist ein moderner Mann, der seine Frau unterstützt: „Warum soll nur die Frau alles machen? Ich koche selbst und helfe auch bei anderen Sachen im Haushalt.“



... die Sprache: Türkisch wird in der Türkei, in Nord-Zypern und in Mazedonien, Rumänien sowie im Kosovo gesprochen.