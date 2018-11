Genau 20 Jahre nachdem Rasim „Rossi“ Ramadani zum ersten Mal aus Mazedonien nach Österreich gekommen war, setzte er einen großen Schritt zur Verwirklichung seines persönlichen Traums. Im Mai 2016 eröffnete er sein eigenes Fitnessstudio in der Neudörfler Straße. Es ist in einem schmucken, kleinen Neubau untergebracht, im Haus dahinter lebt der 44-Jährige. Seitdem er 14 Jahre alt ist, spielt Sport – und hier vor allem das Boxen – eine wichtige Rolle in seinem Leben. „Rossi“ spricht viel von mentaler Stärke, innerer Ruhe, Gesundheit und der Bekämpfung von Stress.



All das will er an seine Kunden weitergeben. Er hofft, dass er einmal nur von dieser Tätigkeit leben kann. Derzeit sind seine Tage und auch seine Nächte allerdings sehr ausgefüllt. Neben dem Studio arbeitet er von 22 bis 6 Uhr früh als Spannungstechniker. Diese Ausbildung absolvierte er, nachdem seine Matura in Österreich nicht anerkannt wurde. „Ich bin nach Österreich gekommen, um Maschinenbau zu studieren. Doch das war nicht möglich“, berichtet Rasim Ramadani. Die Sprache stellte kein Problem dar. Im letzten Jahr am Gymnasium lernte „Rossi“ statt Englisch Deutsch – Russisch und Französisch konnte er schon. Es gab schon früh die Überlegung, ob er zum Studieren nach Österreich, Deutschland oder die Schweiz gehen solle. In Ternitz lebte sein Onkel schon seit Jahren und so wurde es Österreich.



„Rossi“ liebt seine Berufung zum Fitnesstrainer und Personalcoach. In seinem Studio steht er anfangs auf einer kleinen Bühne, dann geht er hinunter zu den Teilnehmern. Auf einer richtigen Theaterbühne war er bereits als kleiner Junge in Skopje. Sein Vater war Finanzdirektor des Theaters in der Hauptstadt. Mit neun Jahren spielte „Rossi“ unter anderem den bösen Wolf. Mit 14 Jahren tauschte er die Kostüme des Theaters gegen Boxhandschuhe. Er trainierte mit Leidenschaft, nahm aber an keinen Kämpfen teil: „Von meinen Eltern aus habe ich nicht in den Ring dürfen.“ Der sportlichen Begeisterung konnte er später auch bei der Armee nachgehen, wo er sogar Korporal war. Doch als in Mazedonien die Unruhen begannen, entschloss er sich zum Gehen: „Ich wollte nicht gegen Zivilisten kämpfen.“ Wiener Neustadt ist zu seiner zweiten Heimat geworden. Hier sind seine Freunde, hier hat er gebaut, hier arbeitet er und hier findet er Ruhe. Zwei seiner Brüder leben in Neunkirchen, der andere in der Schweiz. Zwei- bis dreimal im Jahr fährt Rasim Ramadani nach Mazedonien. Früher viel mit dem Auto, das mittlerweile 325.000 Kilometer hat, heute oft mit dem Flieger von Bratislava weg: „In Mazedonien leben meine beiden Schwestern, die ich über alles liebe.“

Mazedonien und ...

… Skopje: Rasim Ramadani hat in der Hauptstadt nahe dem Theater gelebt. Am Wochenende und im Sommer wohnte die Familie in ihrem Haus am Land. In der Stadt wäre die Hitze unerträglich gewesen. Die Landschaft ist geprägt von Bergen und Seen.



… das Essen und Trinken: Aus Mazedonien nimmt der 44-Jährige gerne Wein mit, der bei dem trockenen Klima gut gedeiht. Aber auch Strudel gefüllt mit Käse oder Spinat dürfen nicht fehlen. Seinen Verwandten bringt er Schokolade aus Österreich mit.