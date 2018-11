Während in Wiener Neustadt vorige Woche zaghaft der Frühling durchbricht, meint Regina Antos: „In Guatemala sind gerade die Mangos reif. Am meisten vermisse ich das viele Obst und Gemüse aus meiner Heimat, das dort bis zuletzt reifen kann.“ Sonst hat sie sich gut eingelebt, auch der kalte Winter kann ihr nichts mehr anhaben: „Als ich im März 2006 hierher kam, hatte ich nichts Warmes anzuziehen“, erinnert sich Regina Antos. Ihren Mann Horst lernte sie über das Internet kennen, daraus macht sie kein Geheimnis. Die große Liebe hat sie in Guatemala nie gefunden.



Bald zogen die beiden in Wiener Neustadt zusammen, heirateten hier standesamtlich und kirchlich am Strand in ihrem Heimatland.

„Viele liebe Freunde in der Stadt gefunden“

Antos sprach kein Deutsch, Horst kein Spanisch, also verständigten sie sich auf Englisch. Die Anfangszeit sei sehr schwer gewesen: „Damals wollte keiner draußen mit mir Englisch reden. Ich war sehr alleine“, so Antos. Heute spricht sie perfekt Deutsch und hat sich einen großen Freundeskreis aufgebaut: „Ich habe so viel Glück gehabt und so liebe Freundinnen gefunden.“ Mit ihren beiden Kindern Natalia (11) und Franco (10) spricht sie nur Spanisch. Die Familie verbringt viel Zeit miteinander.



Jeden Tag kocht Antos mittags und dann kommt auch ihr Mann Horst zum Essen. Sie findet Wiener Neustadt super, weil es hier so schön ist. Und vor allem weil der Lärm nicht im Vordergrund steht. Ihre Familie lebt in Guatemala-Stadt: „Daheim ist es sehr laut, schmutzig und es ist viel los. Es fahren viele Autos in der Stadt und überall sind Plakate.“



Noch heute sagt sie zu ihrem Mann: „Ich bin so froh, dass du in Wiener Neustadt lebst.“ Ab und zu fahren sie nach Wien, um mexikanisch zu essen oder einzukaufen.

Guatemala und ...

… das Tanzen: Wer in Guatemala abends weggeht, tanzt immer. Das fehlt Regina Antos in Wiener Neustadt. Hier trifft man sich nur zum Trinken oder Essen.



... die Spontanität: „Ich war nie so wie meine Landsleute“, so Antos. Sie mag es nicht, wenn jemand unangemeldet auf Besuch kommt.



... die Pünktlichkeit: Zum NÖN-Gespräch um 8 Uhr früh kam Regina Antos pünktlich. In Guatemala erscheint man frühestens um 9 oder 9.15 Uhr, wenn eigentlich 8 Uhr ausgemacht ist.



... das Land: Es gibt Vulkane und Regenwälder ebenso wie alte Kultstätten der Mayas.